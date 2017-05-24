أحمد الفضلي

انتهت الفنانة القديرة مريم الصالح من تسجيل صوتها في المسلسل الدرامي الاذاعي «غنيمة وغنايم» الذي نفذ مؤخرا في احد استديوهات إذاعة الكويت تمهيدا لبثه في رمضان المقبل.

وأعربت الصالح لـ «الأنباء» عن بالغ سعادتها بالمشاركة في الدراما الإذاعية الكويتية للعام الثالث على التوالي، حيث يعد «غنيمة وغنايم» العمل الثالث لها بعد عودتها من رحلة العلاج بالخارج، كما منحها العمل وغيره من الأعمال الاذاعية فرصة للقاء رفقاء الدرب من نجوم الساحة الفنية الكويتية خلال تسجيلها حلقات المسلسل، حيث التقت الصالح بالنجوم عبدالحسين عبدالرضا وحياة الفهد التي تشاركها في بطولة مسلسل «غنيمة وغنايم» واحمد جوهر وإبراهيم الصلال والأسماء التي سبق ان شاركتها في بطولة العديد من الاعمال الراسخة في تاريخ الدراما والكوميديا الكويتية والخليجية.

وعن إمكانية مشاركتها في أعمال تلفزيونية أفادت الصالح بأنها قادرة على العمل بفضل الله ثم جمهورها وزملائها ممن أصروا على عودتها للعمل لكنها لن تسجل حضورا على مستوى الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذا العام، حيث اعتذرت عن احد الاعمال التي قدمت لها وستكتفي بالمشاركة الاذاعية.

وفيما يتعلق بإمكانية العودة للظهور المسرحي قالت الصالح انها تستبعد هذه الفكرة لعدة أسباب، منها عدم قدرتها الصحية على الوقوف على خشبة المسرح الكويتي الذي سبق ان شهد تألقها في عدة مسرحيات، موضحة أنها تكتفي حاليا بمتابعة ما يقدمه النجوم الشباب على خشبة المسرح الكويتي.

وعن عودتها للعلاج ذكرت أنها قد تغادر البلاد بعد عيد الفطر المقبل قاصدة العاصمة البريطانية لندن وذلك لمواصلة العلاج، متمنية من جمهورها وزملائها الفنانين وأهل الكويت الدعاء لها لتعود من جديد لبلدها الكويت سالمة معافاة.