صرح الفنان عبدالله السيف، منتج مسلسل «كحل اسود قلب ابيض»، بأن العمل سيعرض على قناة «ام بي سي» ضمن الدورة الرمضانية، وقال السيف: يمثل هذا الاختيار حالة من الاحتفاء العالي الجودة بالدراما الكويتية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، كما شدد على أن اختيار العمل الجديد للعرض من خلال مجموعة «ام بي سي» يمثل شهادة تقدير عالية الجودة لما تمثله اختيارات «ام بي سي» من جودة وجدية ومرحلة عالية من التكامل الفني، وتابع: سعادتنا كبيرة في «ديتونا للإنتاج الفني» بان يعرض عملنا الى جوار اهم الأعمال الدرامية التي تعودت «ام بي سي» ان تقدمها الى جمهورها العريض حول العالم.

وأشار عبدالله السيف إلى ان «ديتونا للإنتاج الفني» ومن خلال تجربة المسلسل التراثي الكويتي «كحل اسود قلب ابيض» تذهب الى منطقة ثرية بالمضامين والأحداث التي تعود إلى مرحلة مبكرة من أربعينيات القرن الماضي والخمسينيات والستينيات وتسلط الضوء على جملة من القضايا والموضوعات.

وأكد ان «كحل اسود قلب ابيض» يمثل مرحلة متقدمة من ترسيخ الدراما التراثية الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص عبر نص عميق ورؤية إخراجية للمبدع محمد دحام الشمري الذي استطاع ان يقدم مجموعة من الحلول الابداعية التي ستشكل مفاجأة حقيقية في رصيد الدراما الخليجية، حيث يواصل هذه الأيام وضمن جدول زمني يمتاز بإيقاعه السريع تصوير مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» من تأليف الكاتبة منى الشمري وإنتاج ديتونا للإنتاج الفني ومشاركة عدد بارز من النجوم منهم جاسم النبهان وعبدالمحسن النمر ونور وبثينة الرئيسي وهبة الدري ومرام وعبدالله التركماني وفوز الشطي وعبدالله الباروني وكم آخر من الأسماء من أجيال الحرفة الفنية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويجسد السيف في المسلسل شخصية «خالد» الابن الأوسط للعائلة المتزوج من نورة بعد قصة حب منذ الصغر ولديه 3 أبناء هم «لولوة وسعود وضاري» ويدير تجارة والدته ومحلاتها وحياته مستقرة، يعود في كل صغيرة وكبيرة لوالدته، متدين باعتدال، والدته تود أن تزوجه لأن زوجته توقفت عن الإنجاب.

ولهذا العمل تم بناء ديكورات تليق بالفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، حيث تمت اعادة تأهيل بيت البدر بديكورات تعود الى مرحلة الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، كما تمت الاستعانة بفريق استشاري من الجنسية الايرانية متخصص للماكياج والأزياء والموسيقى التصويرية التي صاغها المبدع د.عامر جعفر.