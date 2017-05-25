أعرب د.بدر فيصل الدويش الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن خالص تعازيه لأسرة الفنان القدير علي البريكي وللأسرة الفنية والإعلامية الكويتية بصفة عامة، والذي فقدته الساحة الفنية الكويتية الثلاثاء، وقال الدويش: علي البريكي هو أحد الفنانين الرواد في فرقة المسرح العربي منذ تأسيسها، حيث قدم العشرات من المسرحيات الناجحة برفقة نجومها الكبار عبد الحسين عبدالرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح نذكر منها مسرحية «صقر قريش» عام 1962 و«عشت وشفت» و«اغنم زمانك» و«الكويت سنة 2000» و«من سبق لبق» و«حط الطير طار الطير» و«بيت بوصالح» وغيرها، إضافة إلى عشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية الناجحة والبرامج والسهرات المختلفة.

وتابع د.بدر الدويش: ونحن ننعاه نسلم بإرادة المولى عز وجل في رحيل صاحب الخلق الرفيع بعد رحلة عطاء استمرت لأكثر من نصف قرن اتسمت بالإخلاص والتفاني، تاركا لنا ارثا فنيا مهما نذكره ونذكر به الأجيال الجديدة والقادمة من الفنانين ليستفيدوا منها ويستخلصوا العبرة، رحم الله الفنان الفقيد وتقبله بواسع رحمته وألهم أهله وأسرته وكل محبيه جميل الصبر..



و(إنا لله وإنا إليه راجعون).