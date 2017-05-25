دلال العياف

يعود برنامج «3 نكهات» الى شاشة تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان المبارك بعد ان حقق نجاحا كبيرا ونسبة متابعة مميزة في موسمه الاول. والبرنامج من تقديم المذيعة افتخار الهاشمي ويشاركها شيف في كل حلقة وهم فواز العميم وأسماء البحر ووفاء الكندري.

وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قالت المذيعة افتخار الهاشمي: استطاع «3 نكهات» ان يثبت نفسه بين برامج الطبخ والمطبخ في تلفزيون الكويت ويحقق نسب متابعة ومشاهدة عالية من داخل وخارج الكويت، وفي هذه السنة استحدثنا فقرة «السناب شات» ومن خلالها نتواصل مع الجمهور الخاص بالشيف وبنوعية الطبق المحضر للحلقة.

وعن الأسماء التي تشاركها في كل حلقة من الطهاة، تقول: لكل شيف نكهته الخاصة وأسلوبه المشوق في الطبخ، ولهم متابعوهم وعندهم خبرة واسعة في هذا المجال.

ووجهت الهاشمي شكرها لكل المشاركين في البرنامج وأثنت على الجهود التي قاموا بها، ووعدت المشاهدين بمتابعة أطباق وأصناف من المأكولات ستكون مفاجأة لهم خلال رمضان، وأضافت: لا أنسى أيضا أن أوجه الشكر الكبير لمطابخ الفارسي لصاحبها عبدالرحمن شيخان الفارسي على حسن وكرم الضيافة وتقديم كل التسهيلات.

أما مخرج العمل طلال العنزي، فقال: «3 نكهات» اصبح نكهة تلفزيون الكويت خلال شهر رمضان، وحاولنا هذه السنة ان نضيف لمسات إخراجية جديدة مع المحافظة على الروح العامة للبرنامج، واستخدمنا اكثر من 8 كاميرات عالية الجودة لتصوير أدق وكل التفاصيل.

جدير بالذكر أن «3 نكهات» من إخراج طلال العنزي، تقديم افتخار الهاشمي، اعداد نايف النعمة، وشارك بالإعداد ريم تيتون، الشيف فواز العميم وأسماء البحر ووفاء الكندري، تنسيق ومتابعة، عبدالغني جمعة، مدير استديو فاضل السلمان، مخرج منفذ محمد الهاشمي.