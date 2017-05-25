ضمن اجتماعاته الدورية، أقام نادي المعاني للقراءة جلسة نقاشية تناول فيها رواية «لأني أسود» للكاتبة سعداء الدعاس، وقد أدارت الجلسة مديرة النادي الإعلامية د.فاطمة النهام، حيث تطرق أعضاء النادي للعديد من محاور الرواية مثل إشكالية الهوية، وأهمية العلم باعتباره وسيلة لمواجهة العنصرية التي باتت سمة عالمية، كما تم التطرق لمعاناة المبتعث في الخارج، وازدواجية الشخصية العربية.



هذا بالإضافة إلى بعض الملاحظات التي أشار إليها الأعضاء مثل التقاطعات بين رواية «لأني أسود» ورواية «ساق البامبو»، وسوداوية الغلاف وعنوانه، وبعض الملاحظات الخاصة بالبعد الزمني للرواية، ومدى اتساقه مع بعض سمات المجتمع، كما اختلف الأعضاء فيما بينهم حول مفهوم الجرأة في الطرح.

وعبرت الكاتبة سعداء الدعاس، عن سعادتها بتلك الجلسة الممتعة، روحا ونقاشا، وامتنانها للأعضاء لإشادتهم بالعمل وكلماتهم المشجعة، ومساهمتهم الفاعلة في إثراء الرواية بتعدد قراءاتهم، وملاحظاتهم، كما أثنت على الطاقة الإيجابية التي ميزت المجموعة بفضل التناغم الكبير بين أعضائها، الأمر الذي بدا جليا منذ الوهلة الأولى، ساهم في ذلك احترامهم الشديد لحرية الرأي فيما بينهم، وأسلوبهم الراقي في طرح وجهة نظرهم، ونقاشهم فيما بينهم، رغم اختلاف توجهاتهم وقناعاتهم، مشكلين بذلك صورة مثالية لما تدعو إليه الرواية من قبول للآخر.

وفي الختام تم تكريم الكاتبة سعداء الدعاس، بحضور زوجها الكاتب علاء الجابر، وتم التقاط الصور التذكارية.

ومن الجدير بالذكر أن نادي المعاني للقراءة، يعنى بالجانب التنموي والثقافي، وقد استضاف في جلساته السابقة الروائي إسماعيل فهد إسماعيل، والروائي طالب الرفاعي، أما الأعضاء فيتميزون بتنوعهم الثقافي، واختلاف تخصصاتهم، وهم: د.فاطمة النهام، ناصر كرماني، سبيكة البالول، طارق الفرحان، منى الوزان، محمد المهنا، فاطمة الوزان، فاطمة النجدي، أحمد الماجد، خلف المبارك، د.سلوى العنزي، طارق بورسلي، والضيوف: وفاء الهزاع، وخالد الحسينان.