تحمست جداً لـ «خيانة أغسطس».. وسعيدة بالعودة إلى سعاد عبدالله وهبة حمادة

سماح جمال

عبرت النجمة شجون عن سعادتها بالتعاون مجددا مع النجم عبدالله بوشهري في مسلسل «اليوم الأسود»، من تأليف الكاتب فهد العليوة وإخراج أحمد المقلة.

وقالت شجون لـ «الأنباء» عن هذه المشاركة: سعيدة بالتواجد في مسلسل «اليوم الأسود»، وأجد العودة مع الفنان عبدالله بوشهري جميلة و«تونّس»، خاصة أننا نقدم «ديو فنيا» مختلفا عن الأعمال التي جمعتنا في السابق، والتي كنا نقدم فيها أدوار الإخوة، لكن الدور هذا العام سيكون مفاجأة.

وأكدت شجون أنها سعيدة بعودتها لبرنامج «شوج تايم» على شاشة قناة «الراي» في شهر رمضان. وحول أسباب عودتها لبرنامج مسابقات رمضانية بعد فترة انقطاع في السنوات الماضية، قالت: «اشتقت للجمهور ولمة الناس» التي تحب أن تتواصل معي بصورة يومية مباشرة في الشهر الفضيل، وهذا أمر رغبت في تكراره هذا الموسم.

وعما إذا كانت مازالت ترى نفسها «Trend» في السباق الرمضاني، ردت: مستحيل أن تتعاقد معي قناة لتقديم ساعة على الهوا إذا لم أكن «Trend» ولله الحمد مازلت، ولا يوجد شيء ينتهي وقته ولكل مجتهد نصيب.

وأشارت شجون الى أنها ستشارك في مسلسل «كان في كل زمان» مع الفنانة القديرة سعاد عبدالله، وذلك في حكاية واحدة بعنوان «خيانة أغسطس»،حيث قالت: كانت من أكثر الحلقات التي تحمست لها جدا، وسعيدة بالعودة مع الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله والكاتبة هبة مشاري حمادة، لافتة إلى أنها لن تكون لها مشاركات مسرحية في موسم عيد الفطر المقبل.