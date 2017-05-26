سماح جمال

أكدت الفنانة منال سلامة سعادتها بتجربتها الدرامية الخليجية الأولى في مسلسل «اليوم الأسود»، تأليف الكاتب فهد العليوة، وإخراج احمد المقلة.

وقالت سلامة: لقد أصبحنا عالما واحدا بحكم وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات التي قربتنا اكثر، وحتى بيننا نحن كفنانين في الوسط الفني في مصر بتنا نعرف بعضنا البعض من خلال الشاشة في كثير من الأحيان، وليس بالضرورة ان تكون معرفتنا شخصية، وهذا الجميل في الفن بالعموم أنه يقرب الناس على المستويات الإنسانية المختلفة.

ولفتت سلامة إلى أنها من الفنانين الذين يعرف عنهم الاعتذار عن المشاركة في الأعمال الدرامية التي تعرض عليهم أكثر من تلك التي يشاركون فيها، مشيرة إلى أنها ستعاود قريبا تصوير مسلسلها المصري «هجرة الصعايدة» الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الحالي ولكن تم تأجيله.