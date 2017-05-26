سماح جمال

يطل الإعلامي والفنان عبدالله الطليحي في برنامج مسابقات رمضانية هذا العام عبر شاشة القناة الثالثة لتلفزيون الكويت يوميا بعد الإفطار، حيث يشارك في تقديم برنامج «فوزه» مع الإعلامية ومصممة الأزياء الكويتية هيا الحوطي. وعبر الطليحي عن سعادته بهذا التعاون الذي يجمعه للمرة الأولى مع الحوطي.

وعن برنامج «ليالي الكويت»، قال الطليحي في تصريح لـ «الأنباء»: انتهى الموسم الحالي وستكون العودة أقوى في الموسم المقبل، لنكون دائما عند حسن ظن وتوقعات الجمهور.

وكشف في سياق آخر أن دوره في مسلسل «كلام أصفر» للكاتبة مريم نصير والمخرجة هيا عبدالسلام يوجد فيه بعض ملامح شخصيته كإعلامي، وقال: قصة الحب التي أقدمها مع الفنانة هيا عبدالسلام في المسلسل تعبر عن طريقة شريحة واسعة من الشباب الكويتي الذي لا يعرف كيف يعبر عن حبه ومشاعره لحبيبته، مستدركا: بحكم أن الشخصية التي أقدمها لشاب «ثقيل»، كما نصفه باللغة الدارجة، ويقول «أحبك بالغصب» لحبيبته.