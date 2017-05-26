مفرح الشمري

Mefrehs@

يحرص المسؤولون في وزارة الإعلام، وتحديدا في قطاع التلفزيون متمثلا في وكيله مجيد الجزاف، على التنوع في القنوات التلفزيونية التابعة له، وذلك في ظل التنافس الموجود حاليا بين الفضائيات لإبراز برامجهم الحوارية والمنوعة والمسلسلات الدرامية والكوميدية في شهر رمضان الفضيل حتى يتابعها القاصي والداني، لذلك قررت وزارة الإعلام إطلاق قناة فضائية جديدة تحمل اسم «يا حلو جمعتنا» وهو الشعار الذي تنطوي تحته الدورة البرامجية الرمضانية التي اعلن عنها قطاع التلفزيون وتتضمن العديد من البرامج الدينية والأسرية والمنوعة بالإضافة الى المسلسلات الدرامية المحلية منها والعربية.

القناة الجديدة ستبث مع بداية الشهر الفضيل على تردد قناة «كويت بلس» وستعرض جميع المسلسلات تباعا طوال رمضان بالإضافة الى البرامج المنوعة والمسابقاتية، وذلك حتى يتسنى للجميع متابعة دورة برامج تلفزيون الكويت في كل مكان.

يذكر ان تلفزيون الكويت سيبث عددا من المسلسلات الدرامية المحلية والعربية حصريا، ومن هذه المسلسلات «رمانة» للفنانة القديرة حياة الفهد و«تعبت أراضيك» للفنانة زهرة عرفات و«سيل وهيل» للفنان حسن البلام و«بوطبيع» للفنان عبدالرحمن العقل و«الزيبق» للفنان كريم عبدالعزيز و«اوركيديا» للفنانة منى واصف، بالإضافة الى برنامج المسابقات «طارق مول» من تقديم النجم طارق العلي.