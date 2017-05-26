انضمام نورة عبدالله إلى «العدالة»اخترنا الأفضل لإرضاء جمهورنا.. و«حليمة زاد» و«اللوبي من ديوانية الملا» و«هاني هز الجبل» أبرز البرامج

الدورة تضم مسلسلات «ممنوع الوقوف» و«صوف تحت حرير» و«دموع الأفاعي» و«كحل أسود قلب أبيض»

خلود أبوالمجد

كشف المدير التنفيذي في قناة العدالة الإعلامي الزميل أحمد الفضلي عن الدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك. وقال الفضلي، في مؤتمر صحافي دعا اليه وسائل الإعلام المحلية، ان الدورة البرامجية ستظهر بشكل مغاير وستكون ثرية بالكثير من الأعمال المستحقة من مسلسلات وبرامج مختلفة ومتنوعة المباشرة منها والمسجلة.



وأضاف: حاولنا جاهدين من خلال دورتنا المقبلة دقة الاختيار لإرضاء ذائقة المشاهد الكويتي والخليجي والانطلاق نحو فضاءات عالمنا العربي، وذلك باستقطاب النجوم والمشاهير الذين يحظون بشعبية كبيرة عند المشاهد العربي الى جانب إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة للانطلاق من شاشة قناة العدالة.



وأوضح الفضلي ان «العدالة» استطاعت خلال الفترة الماضية من إحداث نقلة نوعية على مستوى المضمون والصورة في برامجها الجديدة، وان ذلك ضاعف المسؤولية والجهود من أجل المحافظة على هذا المستوى والعمل بإخلاص نحو تطويره خلال المرحلة المقبلة، وقال: ستكون الانطلاقة من الدورة البرامجية التي نراهن عليها.



وتتضمن دورة برامج «العدالة» في رمضان ما يلي:

٭ برنامج الكاميرا الخفيــة «هاني هز الجبل» والذي يواصل فيه النجم الكوميدي هاني رمزي مقالبه واصطياد ضحاياه من النجوم والمشاهير.



٭ مسلسل «ممنوع الوقوف»، تأليف محمد الكندري واخراج علي العلي، وانتاج باسم عبدالأمير، وبطولة نخبة من النجوم من بينهم خالد أمين، عبير أحمد، إبراهيم الحساوي، محمد صفر، ليلى عبدالله، إلهام علي وغيرهم من الوجوه الشابة.



٭ مسلسل «صوف تحت حرير»، تأليف إيمان السلطان وإخراج محمد دحام الشمري وبطولة نخبة من نجوم الدراما الإماراتية والكويتية، ومنهم الفنانون إلهام الفضالة وخالد أمين ومرعي الحليان وأحمد الأنصاري وأحمد السلمان وأحمد إيراج وأحمد الهزيم ولطيفة المجرن وعبدالله البارون وحمد أشكناني وعبدالله السيف وفوز الشطي.



٭ مسلسل «دموع الأفاعي»، تأليف خليفة الفيلكاوي، وينتجه عادل اليحيى، وإخراج نهلة الفهد، وبطولة حسين المنصور، زهرة عرفات، هند البلوشي، ميثم بدر، عبدالعزيز النصار، محمد العلوي، صابرين بورشيد، يوسف العطية وغيرهم.



٭ مسلسل «كحل اسود قلب ابيض» من تأليف منى الشمري وإخراج محمد دحام الشمري ومن بطولة عدد كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية منهم جاسم النبهان وعبدالمحسن النمر وبثينة الرئيسي وهبة الدري ونور ومرام وحسين المهدي والفنانة ميس كمر وعبدالله السيف.



٭ برنامج «اللوبي من ديوانية الملا» تقديم الإعلامي احمد الفضلي، ويستمر «اللوبي» في مواكبة الأحداث المستجدة على الساحة المحلية من قضايا اجتماعية وسياسية بأجواء رمضانية مختلفة.



٭ برنامج «حليمة زاد» من تقديم الإعلامية المميزة حليمة بولند والتي تطل عبر شاشة «العدالة» من خلال برنامج مسابقات يومي ترفيهي في أجواء تراثية، حيث نستحضر تراثنا العربي في حلة عصرية والبرنامج موجه لجميع أفراد الأسرة وسيتضمن العديد من المفاجآت والهدايا العينية والمادية.



٭ برنامج «سراي» تقديم الإعلامي فيصل العجمي الى جانب اسم نسائي بمنزلة مفاجأة والبرنامج يناقش الاعمال الدرامية الرمضانية الخليجية والعربية، كما يستقطب نخبة من نجوم تلك الاعمال الى جانب النقاد والمخرجين والمؤلفين، والهدف من خلال «سراي» هو تقديم رؤية نقدية مغايرة عن المألوف وفتح الباب امام الجمهور ليناقش صناع تلك الاعمال.



٭ برنامج «عزيز ومبارك» تقديم الإعلامي عبدالعزيز العطية ومبارك الدوسري ويواكب البرنامج أبرز الاحداث الرياضية التي تستجد على الساحة المحلية والخليجية والعربية، ويعرض يوميا في تمام الثالثة والنصف عصرا يتضمن البرنامج العديد من المفاجآت ويطرح قضايا عدة تشغل اهتمام الشارع الرياضي.



٭ برنامج «ذا كويز» من تقديم الإعلامي صالح الراشد، حيث يستمر صالح في لقاءاته المميزة والصريحة والجريئة والتي تابع الجمهور جزءاً منها خلال الفترة الماضية ليحاور نخبة من نجوم الساحة الفنية الخليجية في محاور جديدة ومميزة.



٭ برنامج «جد ولعب» وفيه تطل الإعلامية الشابة اسرار الحجي على الجمهور، حيث تذهب أسرار الى أهل الديرة في المجمعات والاسواق وتحاورهم وتطرح عليهم العديد من الاسئلة والمسابقات الشيقة ذات الإيقاع السريع.



٭ برنامج «كلر بار» الذي يعتمد في المقام الاول على ضيوفه من نجوم الساحة الفنية و«السوشيال ميديا» ونجوم الإعلام ويوجه لهم مجموعة من الاسئلة المغايرة عن المألوف ويرصد ردة افعالهم.



٭ برنامج «قصة أثرت فيني» وهو ديني يومي يشارك في تقديمه مجموعة من علماء الدين الأفاضل ومنهم صالح النهام وعبدالله الشريكه وراشد العليمي ومحمد الهندال وعجيل النشمي وخالد المذكور ود.عيسى الظفيري والشيخ محمد غريب ود.عيسى زكي ود.سعد العنزي وخالد القصار وفهد الكندري وسالم القحطاني والشيخ عبدالحميد البلالي وسيد مصطفي الزلزلة.

انضمام نورة عبدالله إلى «العدالة»

وافق المسؤولون في تلفزيون الكويت على انضمام المذيعة نورة عبدالله لقناة العدالة، وذلك بحسب النظم المعمول بها في وزارة الإعلام، حيث ستتصدى نورة لتقديم برنامج اجتماعي منوع طوال شهر رمضان المبارك.