أثارت الفنانة المصرية منة فضالي، قلق جمهورها الفترة الأخيرة بعد مرورها بوعكة صحية، وظهورها داخل المستشفى وعلى سرير المرض.

وخضعت منة لعمليـــــة جراحيــــة بعد أن أصيبت بمرض «الفتـــــاق»، حيـــث نصحها الأطباء بجراحة عاجلة أجبرتهــــا على تأجيل كل ارتباطاتها الفنية وخاصة مسلسل «أفراح إبليس»، ودخول احد المستشفيات في القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي الجزء الرابع من مسلسل «سلسال الدم»، الذي شهد انضمام عدد من الفنانين بالإضافة لأبطال الأجزاء السابقة، ومنهم رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة، إلى جانب عبلة كامل، ورياض الخولي، وعلا غانم، وكريم كوجاك، والمسلسل من إخراج مصطفى الشال وتأليف مجدي صابر.