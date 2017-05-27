عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من المغرب قبل أيام، بعدما شاركت في مهرجان موازين «إيقاعات العالم» بحفل حشد الآلاف من الجمهور.

وفي تصريحات صحافية لها، قالت نوال إنها تجهز لأغنية جديدة ستصدر نهاية شهر رمضان مع حلول عيد الفطر.

وتابعت: «الأغنية مفاجأة وأرجو أن تنال النجاح الذي لقيته أغنية «تولع» العراقية التي كسبت فيها الرهان».

وكانت الزغبي قد سجلت قبل أسبوعين أغنيتين لمسلسلين سيعرضان في موسم الدراما المقبل، الأولى شارة لمسلسل «كاراميل» الذي يجمع الممثلة ماغي بو غصن مع ظافر العابدين في إطار ترفيهي اجتماعي، وبدأت الزغبي بأداء الأغنية على المسارح وفي حفلاتها التي تحييها.



وحول أغنية «الناس العزاز» الخاصة بمسلسل «لأعلى أسعار» بطولة النجمة المصرية نيللي كريم، قالت: «فوجئت بالنجاح الهائل لهذه الأغنية من اليوم الأول لنشرها على موقع «يوتيوب»، وتأتيني معظم التعليقات المثنية على الأغنية خصوصا الكلمات، وهنا أوجه تحية لكاتب الأغنية مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، لكن انتظروا قريبا ما هو أجمل منها وقد يكون قريبا جدا».

ومن المتوقع أن تصور نوال جديدها الغنائي الصادر نهاية رمضان على طريقة فيديو كليب، وتتحضر لإحياء مجموعة من الحفلات خلال موسم الصيف، كما تستعد أيضا لإحياء ليلة ضمن ليالي مهرجان جرش في الأردن.