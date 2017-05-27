هل يستطيع أي سوري أو عربي أن ينسى أغنية «من قاسيون أطل يا وطني» للمطربة دلال الشمالي؟!

دمشق - هدى العبود

ودعت العاصمة السورية عصر امس الموسيقار الكبير سهيل عرفة إلى مثواه الأخير عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، حيث أجريت له عملية قلبية في السادس من نوفمبر من عام 2015، كما عانى الراحل مؤخرا من مرض عضال.

يعتبر الراحل الموسيقار سهيل عرفة من أكبر الملحنين في الوطن العربي وعلامة فارقة في الموسيقا العربية فقد لحن «لكبار المطربين العرب كوديع الصافي وشادية ونجاح سلام وشريفة فاضل وصباح وسمير يزبك ومروان محفوظ وغيرهم إضافة إلى تلحينه العديد من الأغاني الوطنية كأغنيته «من قاسيون أطل يا وطني» التي نالت شهرة واسعة كما لحن أجمل أغاني الأطفال وأشهرها «يا أطفال العالم» من كلمات الراحل عيسى أيوب التي نالت الجائزة الأولى في مهرجان النقود الذهبية في إيطاليا عام 1980 معبرا عن فخره بصداقته وتعامله مع الموسيقار الكبير الذي أعطى لكتاباته البحثية الموسيقية القيمة الفنية الكبيرة.

شهادات

المايسترو حسام بريمو قال إن الموسيقار عرفة يعتبر من الرواد الكبار في الوطن العربي، ومن واجبنا أن نكرم هذه الشخصية الكبيرة تقديرا لمسيرتها الغنية، معبرا عن سعادته بمشاركته مع جوقة لونا في تكريم هذه الشخصية العظيمة، لما قدمه عبر نصف قرن تقديرا لإنجازاته في خدمة الفن، مؤكدا أهمية تكريم هذه القامات الكبيرة في حياتهم.

بدوره، قال الإعلامي جمال الجيش: «إن أعمال هذه القامة الفنية الكبيرة لم تكن مجرد فن كأي فن، لأنه كان شريكا لكبار الشعراء على مساحة الوطن العربي، فقد جمعته الموسيقى والكلمة الحلوة مع الشاعر الراحل عيسى أيوب، ما جعل لذكراهما أثرا طيبا وجميلا في ذاكرة الأجيال.

السينما

ولم يتوقف عطاء الراحل على التلحين للمطربات فقط، بل كانت له ألحان لأغان من خلال أفلام سينمائية مثل يا طيرة طيري يا حمامة للفنانة المصرية شادية.. عندما غنتها بدمشق أثناء تمثيل فيلم خياط للسيدات..، كما وضع سهيل عرفة الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام السينمائية كان منها أفلام «الفهد» و«السيد التقدمي» و«المغامرة» و«المصيدة» ووضع الموسيقى التصويرية لمسرحيات ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية، وحصل الراحل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وحاز دبلوم شرف من المعهد الموسيقي في حلب، وكان عضوا في نقابة الفنانين منذ عام 1968، ونال عدة شهادات تقدير من وزارتي الإعلام والثقافة ونقابة الفنانين ومحافظة دمشق ومهرجان الأغنية السورية وعددا من الجوائز الدولية، ومن خلال مسيرته الطويلة في مجال الفن، بلغت حصيلة الأغاني التي لحنها حتى وفاته 1300 أغنية، كما حاز جائزة الميدالية الذهبية في مهرجان «النقود الذهبية» في ايطاليا، وكرمته الجامعة العربية عام 1999 ومنحته لقب الموسيقار.

زيارة خاصة

وكان لـ«الأنباء» أن زارت الموسيقار الكبير بمنزل نجله د.عادل عرفة بحي الشعلان في العاصمة السورية دمشق في ليلة شتوية باردة حيث كان يعاني من المرض وطريح الفراش، لكنه استقبلنا بحفاوة وسعادة، وأجرينا معه حوارا مطولا في التاسع من ديسمبر 2016، وأسر لـ«الأنباء» بذكريات طفولته وشبابه، وكيف تتلمذ على يد الموسيقي ميشيل عوض وفي عام 1959 حيث بدأ مسيرته مع التلحين، والفنان الكبير سهيل عرفة من كبار الموسيقيين السوريين ومن مواليد دمشق عام 1935.

أخيراً..

هل يستطيع أي سوري أو عربي، أن ينسى أغنية من قاسيون أطل يا وطني للمطربة دلال الشمالي عام 1963، والصبوحة وهي تغني على البساطة البساطة، «آخذ قلبي سكارسة» و«بياع التفاح، ويا أطفال العالم».

يذكر أن الفنان هو والد الفنانة السورية أمل عرفة ود.عادل عرفة.