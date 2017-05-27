حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على عدم قطع عادتها كل عام بتنظيم مائدة رحمن في الشهر الكريم في حي «القلعة» بالقاهرة، وذلك بالرغم من انشغالها بعدد من المشاريع الفنية.

إلا أنها هذا العام تشارك الفنان أحمد سعد في مائدة أخرى، بعدما تحدث معها سعد في جلسة خاصة عن هذه المائدة فطلبت منه المشاركة فيها، وعندما بدأ التجهيز والإعداد لها اتصل بشيرين وأبلغها بذلك فطلبت منه مقابلتها أثناء تصوير إعلان إحدى شركات الاتصالات الذي تشارك فيه مع الفنانين تامر حسني، وكندة علوش وزوجها عمرو يوسف.

وستكون المائدة في الحي العاشر بمنطقة مدينة نصر، وأكدت تقارير صحافية أن تكاليف المائدة تعدت حتى الآن 700 ألف جنيه، ودفعت مناصفة بين شيرين وأحمد سعد.

إلى ذلك تغني شيرين تتر مسلسل «حلاوة الدنيا»، الذي تقوم ببطولته الفنانة هند صبري، ويشاركها فيه الفنان ظافر العابدين، ومقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر شاشة «CBC».

من ناحية أخرى، تستعد عبدالوهاب لفيلم سينمائي لكنها ستبدأ بعد العيد بالتحضير له مع السيناريست تامر حبيب، خاصة انه في الفترة الماضية انشغل بمسلسله الجديد «لا تطفئ الشمس»، بالإضافة إلى مشاركته في السيناريو الخاص بعمل الفنانة شيريهان الجديد، وفي الوقت نفسه يحتاج فيلم شيرين إلى تفرغ، حيث اتفقا على وضع الخطوط الرئيسية للعمل بعد العيد على أن يبدأ التصوير في نهاية العام الحالي لتكون قد أنهت أيضا ألبومها الجديد الذي تواصل اختيار أغنياته منذ فترة.