مفرح الشمري

Mefrehs@

بعد الاتهامات التي وجهتها الكاتبة هبة حمادة للجنة رقابة الاعمال الدرامية بوزارة الاعلام بأن اللجنة منعت لها ثلاث حلقات بعنوان «أطفال الاشارة الحمراء» جملة وتفصيلا وهي ضمن حلقات مسلسلها «كان في كل زمان»، وذلك في الحلقة النقاشية التي اقيمت بجمعية المحامين والتي كانت تدور حول «الرقابة واثرها»، استضاف برنامج «بالكويتي» الذي يبث على شاشة قناة المجلس كلا من استاذة النقد الادبي الحديث بجامعة الكويت، وعضو لجنة الرقابة للاعمال الدرامية د. نورية الرومي واستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الاساسية وعضو لجنة الرقابة للكتب د. معدي العجمي.

حلقة البرنامج التي بثت قبل ايام تطرقت للعديد من الأمور في الرقابة من خلال بعض الكتاب والروائيين الذين وصفوا الرقابة بأوصاف لا تعد ولا تحصى، وكان من محاور الحديث هو ما ذكرته الكاتبة هبة حمادة في جمعية المحامين بحق لجنة الرقابة التي منعت لها حلقات جملة وتفصيلا، الامر الذي ردت عضو لجنة الرقابة د. نورية الرومي على تلك الاتهامات قائلة: نحن لم نمنع الحلقات كما ذكر ولكننا طلبنا اجراء بعض التعديلات عليها حتى تتماشى مع لوائح اللجنة خصوصا انها تعرضت لاحد الأطفال الذين يقفون عند الاشارات ويبيعون وقد اعتبرت ذلك ظاهرة وهي ليست بظاهرة لانها حالات فردية، لانه الظاهرة في مفهومها يجب ان تكون 50% ساعتها نستطيع ان نطلق عليها ظاهرة، ونحن في اللجنة لا نعارض الابداع ولكن هناك اسلوب لكتابة الابداع خصوصا في الدراما حتى لا يكون عملا توثيقيا!

وذكرت د.نورية الرومي ان الكاتبة هبة حمادة سلمتنا 15 حلقة فقط وكان ذلك في شهر يناير 2017 على ان تسلم اللجنة باقي الحلقات وهذا يعتبر مخالفة لان اللجنة لابد من ان تتسلم جميع حلقات المسلسل حتى تحكم على فكرته ولكن اللجنة تجاوزت هذا الامر وقبلت بوعدها على تسليم الباقي لاحقا، وللاسف اللجنة لم تتسلم منها أي شيء وفوجئت بالانتهاء من تصوير المسلسل من خلال التغطيات الصحافية!