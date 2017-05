يعرض على شاشة قناة ON E خلال شهر رمضان

خلود أبوالمجد

يبدأ غدا عرض مسلسل الأطفال «زووو» فهي إحدى شخصيات الديجتال التي من خلالها تدخل لحياة أسرة مصرية بسيطة تجسدها مجموعة من العرائس والممثلين، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي راق، يستهدف ترسيخ أهم القيم التي يحرص المجتمع على حفظها في الأجيال المقبلة وزرع روح الانتماء والأخلاق لاستمرار الهوية الوطنية في الأجيال المقبلة، وهو من بطولة الفنانة بشرى، حمادة بركات، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة، وإنعام سالوسة، إيمان السيد، ريم أحمد، وشارك كضيوف شرف بالحلقات العديد من نجوم الفن والرياضة والإعلام على رأسهم نجم نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو وحازم إمام ومحمد عادل، وطارق لطفي وغيرهم.

المسلسل فكرة وشخصيات وإشراف فني للإعلامية أسماء مصطفى التي عبرت عن سعادتها بظهور هذا العمل للنور فهو يعتبر «حلم كبير» من أحلامها، فالفكرة جاهزة منذ حوالي 4 سنوات إلا أن الفترة الماضية لم يكن هناك أحد متحمس لفكرة الأعمال المرتبطة بالأطفال معتمدين على مسلسلات الكارتون الأجنبية، مؤكدة انها شعرت بالسعادة الغامرة لتحمس شبكة قنوات ON E للمسلسل وسارعت على الفور في تنفيذ الفكرة وإنشاء ورشة العمل وسخرت كل الإمكانيات الكفيلة بجذب المشاهدين والجمهور من الأطفال وهم الفئة الموجه اليها هذا العمل في الأساس لخروج المسلسل بالشكل اللائق، مقدمة الشكر لكل من ساندها وعلى رأسهم إعلام المصريين ممثلة في رئيس مجلس الإدارة م.أحمد أبوهشيمة، الذي كان حريصا على متابعة سير العمل والحضور لموقع التصوير ولقاء العاملين فيه، مذللا أي عقبات واجهتنا ليرى هذا العمل النور لإيمانه بالفكرة الأساسية بضرورة زرع الوعي السليم والأفكار البناءة في ذهن الأطفال لأنهم عماد المستقبل.



ويعرض «زووو» على شاشة قناة ON E خلال شهر رمضان، وهو من تأليف أشرف توفيق وتامر عبدالحميد وإخراج آندريا زكريا وأشعار أحمد شبكة وألحان أحمد طارق يحيى، وتصميم عرائس أسامة محمد على، ومنتج منفذ رشا وجيه، ويعرض العمل على شبكة قنوات ON التي قامت بإنتاجه.