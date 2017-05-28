عبدالحميد الخطيب

تواصل مجموعة السلام الإعلامية التجهيز لتقديم مسرحيتها الجديدة «جنوب افريقيا» والتي ستعرض للجمهور فترة عيد الفطر السعيد، وفي هذا الصدد اعلن النجم القدير عبدالعزيز المسلم عن فتح شباك الحجز بمسرح نادي القادسية الرياضي (مكان العرض)، مؤكدا على ان المسرحية «للكبار فقط».

وقال المسلم ان «جنوب افريقيا» تضم عدة انواع من الكوميديا، وقد رصدت لها ميزانية ضخمة، حيث سيعيش كل من يحضرها اجواء مليئة بالمتعة والإثارة والخيال، مشددا على حرص «مجموعة السلام» الدائم على تقديم اعمال ترضي طموح الجمهور، مشيرا الى انه طوال مسيرته لم يبخل على أعماله الفنية وقدم العديد من المسرحيات التي بلغت تكلفتها 50 مليون دولار، أنتج من خلالها أكثر من 30 مسرحية.

ومسرحية «جنوب أفريقيا» من تأليف وإخراج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، إلى جانب كل من الفنانين هيا الشعيبي، أحمد السلمان، سعيد الملا، أحلام حسن، عبدالله الباروني، أمل عباس، عبدالله المسلم وهاني الطباخ، بالإضافة إلى عدد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية «قسم التمثيل»، وتدور أحداثها حول أرض أفريقية يعاني سكانها من ندرة الأمطار والجفاف، فيقوم عدد من افرادها بالهجرة ويعود احدهم بعد فترة ويحاول سلب ارض أجداده وبيعها لمنتجع سياحي، وهنا تحدث صراعات لاسترجاع الأرض المسلوبة، وتتوالى المفاجآت.

الجدير بالذكر ان مصمم الديكور والأقنعة في المسرحية م.د.داود الشميمري، مصممة الأزياء منيرة الصلال، الموسيقى التصويرية مشعل المانع، كلمات الأشعار للشيخ دعيج الخليفة الصباح، الألحان للموسيقار عادل الفرحان، مصمم الآليات م.عبدالعزيز بوصخر، والحيوانات الوحشية أيمن الحذيفي، الغرافيك إياد اليحيى، مصمم الإضاءة ياسين فؤاد، مدير الإنتاج عبدالله المسلم وعبدالله الوزان، والفرقة الاستعراضية من مجموعة السلام الإعلامية وفرقة نيويورك الأميركية والتي تتضمن نحو 15 شخصا.