نايف الشمري: الفنانون الشباب بحاجة إلى الدعم والتشجيع وسنستضيف النجوم الرواد

أكد الزميل نايف الشمري مدير مهرجان «المميزون في رمضان» بدورته العاشرة، التي ستنطلق تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة أواخر شهر رمضان في مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية أن المهرجان بدأ يأخذ صيتا خارج الكويت، وأن كثيرا من الفنانين من دول الخليج يهنئوننا بنجاحه ووصوله للدورة العاشرة، مشيرا الى أن هذه الفعالية لو لم تحقق مكانة كبيرة لما دخلت كبرى الشركات في رعايتها ودعمها.

وتحدث الشمري عن الاستعدادات للدورة العاشرة للمهرجان التي تنطلق فعالياته في 25 رمضان، مشيدا بجهود راعي المهرجان الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح، ورعاية عدد كبير من الشركات.

وقال: التحكيم في هذا العام سيختلف كثيرا عن الدورات الماضية من المهرجان، حيث في السابق كنا نعتمد على التصويت من خلال الرسائل النصية فقط، أما في الدورة العاشرة فسيكون هناك تصويت للنجوم الفائزين عبر صفحة المهرجان الخاصة عبر الانستغرام وتويتر. وأردف: المهرجان في دوراته الماضية كان محليا فقط، أما في الدورة الحالية فنحن نسعى لأن يكون خليجيا عربيا وليس محليا فقط، لأن هناك فنانين في الخليج يقدمون أعمالا مميزة خلال شهر رمضان ولابد أن يتم تكريمهم على هذه الأعمال.

وعن السبب في تركيز المهرجان على الفنانين الشباب فقط وعدم دخول الفنانين الكبار في المنافسة، قال: المهرجان بالأساس شبابي لدعم الفنانين والممثلين الجدد وليس الكبار لأنهم أخذوا حقهم في التكريم بالمهرجانات الفنية التي تقام داخل الكويت وخارجها، والفنانون الشباب هم جيل المستقبل بحاجة إلى الدعم والتشجيع وزيادة روح المنافسة الشريفة، لكننا سنستضيف النجوم الرواد كضيوف شرف على المهرجان.

وحول تصنيفات الجوائز للمكرمين، قال الشمري: الشيخ دعيج رصد أكثر من 50 جائزة للفائزين منها أفضل ممثل دور اول ودور ثان وواعد وأفضل ممثلة دور اول ودور ثان وواعدة وافضل مخرج وافضل منتج وافضل مؤلف وافضل قناة فضائية وافضل برنامج مسابقات وافضل منوع وافضل كاميرا خفية وافضل مقدمة غنائية وافضل مذيع وافضل مذيعة وافضل برنامج إذاعي وأفضل مسلسل متكامل وافضل معد برامج وأفضل فنانة خليجية وغيرها من الجوائز والألقاب.