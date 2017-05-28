بيروت - بولين فاضل

تخضع الفنانة ميليسا هذه الفترة لتدريبات على الرقص وتحديدا رقص «الهيب هوب» تحضيرا لتصوير أغنية لها على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية التي ستطرحها ميليسا على أبواب الصيف تحمل عنوان «إنت أغلى من عيوني»، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان جان صليبا، ومن المقرر أن تصورها على طريقة الفيديو كليب لكنها تتكتم على اسم المخرج الذي تتعاون معه للمرة الأولى وتفضل أن تترك الأمر مفاجأة.

أما على صعيد الحفلات فآخر ما أحيته ميليسا كان حفلا في فندق «الكارلتون» بمدينة «كان» الفرنسية في أسبوع جوائز مهرجان كان السينمائي.