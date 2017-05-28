راضٍ عما قدمت لأنني أعرف تماماً المجهود الكبير الذي بذلته مع فريق «طعم الحياة»



طالت الانتقادات الفنان السوري سامو زين الفترة الماضية بسبب مسلسله «طعم الحياة» الذي يعد الاطلالة الدرامية الأولى له والذي أدى خلاله دور عدة شخصيات في حلقات متصلة منفصلة، حيث قدم سامو 10 شخصيات على مدار 30 حلقة، عرضت كل شخصية في ثلاث حلقات متصلة، إلا أن سامو لم يستطع أن يرضي الجمهور بهذا الشكل وطالته عدة انتقادات لاذعة.

وقال زين عن تلك الأزمة: «لم تزعجني الانتقادات التي طالت مسلسلي الأول «طعم الحياة»، وأحب أن أشكر من أعجبه العمل وأيضا من لم يعجبه، ولكن أنا راض عما قدمت لأنني أعرف تماما المجهود الكبير الذي بذلته مع فريق العمل والمخرج الرائع عبدالعزيز حشاد ومسيرتي الفنية كمطرب غير مرتبطة بنجاح مسلسل «طعم الحياة» لأنني ببساطة قدمت فيلم «90 دقيقة» مع الفنانين زينة وغادة عبدالرازق وأحمد هارون ونهال عنبر، ونال إعجاب الجمهور في تجربتي التمثيلية الأولى، ولم توجه لي الانتقادات اللاذعة التي طالت المسلسل».

وأوضح سامو، في تصريحات صحافية له، أن العمل مر بأزمات كبيرة لا يستطيع أي فنان تحملها، وقد تحملتها في تجربتي الدرامية الأولى وكنا مرتبطين بموعد للعرض وبدأ عرض العمل ولم نكن أنهينا تصوير كامل الحلقات، قائلا: «أعتقد أنه كان من الصعب خوض تجربتي الدرامية الأولى تحت هذا الضغط ولكن في النهاية لم تزعجني الانتقادات سواء السلبية أو الإيجابية».

من جهته هنأ النجم محمد هنيدي الفنان سامو زين على نجاح «طعم الحياة»، حيث غرد هنيدي على حسابه بموقع «تويتر»: «مبروك يا سامو على نجاح المسلسل.. كل اللي حاصل بيأكد إنكم كسرتوا الدنيا»، ليرد زين: «ربنا يخليك ليا يا أستاذي، شرف كبير ليا كلامك وشهادة من فنان أتعلم منه»، مضيفا: «ألف شكر للفنان الكبير محمد هنيدي كلامك شهادة أعتز بها وألف مبروك فيلمك الجديد».