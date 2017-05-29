تصدر مسلسل “غرابيب سود” تريند موقع التواصل الإجتماعي تويتر في المملكة بعد عرض الحلقة الأولى على قناة MBC الفضائية.

وغرابيب سود هو مسلسل دراميّ يدخل منطقة ساخنة ترصد الممارسات الإرهابية التي تتخذ من الدين ستاراً بطريقة مثيرة للجدل.

ويأتي المسلسل كرسالة مكثفة مختزلة تحذّر من الانسياق عاطفيًا خلف الشعارات الدينية الزائفة والمسيسة لمصالح جماعات إرهابية بحتة.

العمل يروي حكايات نساء انتسبن إلى تنظيم “داعش” تحت دوافع وسياقات نفسية مختلفة، ويرصد رحلة أولئك النسوة إلى عالم بعيد كل البعد عن الإنسانية.

“غرابيب سود” يتتبع بطريقة تصاعدية ما يحدث للمنتسبين، إذ تصبح الصورة واضحة بالنسبة إليهم حتى يكتشفوا حقيقة التنظيم الإرهابي، ليجدوا أنفسهم في مأزق استحالة الهروب من مقره، الذي أصبح مع مرور الوقت معتقلاً فكرياً ونفسياً لهؤلاء المنتسبين.

بعد ذلك، تتصاعد الدراما وتبدأ الشخصيات في تشكّل وعيها الإنساني تجاه الحقيقة الفكرية من استنطاق الدين بطريقة تتناسب مع الأجندة السياسية الإرهابية.

المسلسل بطولة راشد الشمراني، سيد رجب، دينا طلعت، محمد الأحمد، مرام البلوشي، محمود بو شهري، أسيل عمران، عيسى ذياب، عزيز خيون، أيمن مبروك، منى شداد، ديما الجندي .

والعمل من إخراج كل من: حسام قاسم، وعادل أديب، وحسين شوكت.