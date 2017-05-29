مفرح الشمري @Mefrehs

بعد تكليف من الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح، انتهى الملحن القدير أنور عبدالله من تسجيل أغنيات برنامج المسابقات الإذاعي «خضرتنا وميوتنا» الذي يقع في 30 حلقة تبث يوميا عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني وخصصت له جوائز قيمة من قطاع الإذاعة.

وعن تفاصيل هذا البرنامج، قال الملحن أنور عبدالله: في كل حلقة من حلقات البرنامج سنتحدث عن أوصاف نوع من أنواع الخضار والفاكهة وعلى المستمع معرفة اسم هذه «الخضرة أو الميوة» من خلال الاتصال ومدة الحلقة 10 دقائق.

وأضاف: أوصاف الخضرة والميوة تطرح غنائيا على مدى ثلاثين يوما من خلال ما كتبه شاعرا البرنامج، وهما الشاعر المخضرم عبداللطيف البناي والشاعر القدير يوسف ناصر، وتصدت لأداء تلك الأشعار كل من آلاء الهندي وريم الهزاع وتم تسجيل الأغاني في استديوهات القاهرة من خلال مهندس التسجيل فهد الحداد، والموزع الموسيقي عدنان عبدالله وحوار فاتن عبدالعزيز وإخراج عادل المويل، مشيرا إلى أن تنفيذ العمل استغرق 4 شهور ما بين الكتابة والتلحين وتركيب الصوت والمكساج.

وبخصوص مشاركته في الأعمال التلفزيونية الرمضانية، قال عبدالله انه قام بإنجاز الفواصل الموسيقية وثلاث أغنيات لبرنامج «حزاوي منيرة» الذي تقدمه منيرة العيدان من كلمات الشاعر عبداللطيف البناي وعلي المعتوق وهذه الأغاني هي مقدمة البرنامج والنهاية، بالإضافة الى أغنية داخلية وستغني تلك الأغاني المطربة شيماء الكويتية، وذلك بعد تكليفه من قبل وكيل التلفزيون بالإنابة مجيد الجزاف.

وكشف الملحن القدير أنور عبدالله انه اشتاق الى اللون العاطفي الغنائي وقرر العودة له من خلال تعاون عاطفي جديد مع «الصوت الجريح» عبدالكريم عبدالقادر وسيعلن تفاصيل هذا التعاون قريبا.