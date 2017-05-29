كشف الفنان الكبير سعد الفرج عن عودة مسرحية «فانتازيا» للجمهور وذلك خلال عيد الفطر المقبل على مسرح الدسمة، مدعومة ببعض الأسماء الجديدة التي انضمت الى أسرة العمل، وهم الفنانة مريم حسين والفنان خالد بوصخر والفنان د.فهد العبد المحسن، مؤكدا الحماس الذي يتحلى به فريق العمل لتقديم وجبة كوميدية دسمة للجمهور في قالب هادف يتضمن مجموعة مهمة من القضايا التي تمس الشارع الكويتي.

وفي هذا الصدد، قال بو بدر في تصريح صحافي: «فانتازيا» عرض يحكي عن مملكة غير موجودة على كوكب الأرض يكتشف حاكمها عن وجود فساد في داخل قصر الحكم ويعمل على القضاء عليه بمساعدة مجموعة من أفراد الشعب، وأجسد شخصية الحاكم «راهي كامل الدسم»، ورغم ان احداث المسرحية من وحي الخيال وهي بالفعل «فنتازيا» غير انها تحمل مضامين مهمة منها على سبيل المثال تأثير البطانة الفاسدة في الدولة على مسار التطور والتقديم في شتى انحاء الحياة وكيف يمكن محاربة من يسعى الى نشر الفساد وهدم اركان المجتمع وهذا هو الدور الحقيقي للفن نعم الترفيه موجود ولكن أيضا يجب ان نحمل مشاعل التنوير لمواجهة دعاة الظلام.

وأعرب الفرج عن سعادته بالتعاون مع الكاتب بندر طلال السعيد وفريق العمل من الفنانين الشباب وقال: نمضي في طريقنا نحو تقديم اعمال هادفة في سبيل إعادة المسرح الكويتي الى مكانته المتميزة، ينضم الينا بعض الأسماء الجديدة سرعان ما اندمجت في الأجواء، وسعيد بالطاقات الشابة، وأتمنى ان يكون لهم دور فعال في المشهد الفني الكويتي والخليجي مستقبلا.

يذكر ان مسرحية «فانتازيا» من بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، سمير القلاف، عبدالله بهمن، سلطان الفرج، مريم حسين، فهد العبدالمحسن، خالد بوصخر، ابراهيم الشيخلي، احمد التمار، سامي مهاوش، محمد الفيلكاوي، فيصل الزامل وسارة القبندي ويلعب دور الراوي بالمسرحية الاعلامية إيمان نجم ومن انتاج شركة اندبندنس للإنتاج الفني والمسرحي، اشراف اداري معصومة عبدالكريم، اغنية المسرحية غناء عبدالسلام محمد وهي من كلمات الشاعر صالح السكيبي، مدير الفرقة خالد شاهر، ديكور شركة جندل للديكور م.صلاح بوشهري، صوت فريد خالد، اضاءة محمد مهنا فوزي، خبيرة مكياج مسرحي ربا زيزفون، ادارة مالية ياسر عبدالغفار، توزيع موسيقي حسن رئيسي، مخرج منفذ جاسم العازمي، مساعد مخرج طلال الكندري، اخراج علي جاسم العلي، تأليف وإشراف عام بندر طلال السعيد.