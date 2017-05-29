استغربت الفنانة البحرينية زهرة عرفات كل الضجة التي اثيرت حول اجرائها عملية تجميل لأنفها، وقالت انها كانت اكبر من العملية الإرهابية التي حدثت مؤخرا في مصر.

وقالت عرفات، في حوار مع قناة العربية، انها عندما أخذت هذا القرار في عمرها فأكيد أنها دارسة الموضوع من كل ناحية وإذا كانت النتيجة غلط فإنها ستكون هي المسؤولة وتساءلت «أنا لما سويت خشمي ضريت مين؟».

وتابعت بأن الضجة التي حدثت حول هذا الموضوع كانت كبيرة لدرجة أن العملية الإرهابية التي حدثت في مصر لم تحدث ضجة كما صار على عمليتها كأنها موضوع قومي وعالمي.