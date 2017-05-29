توزيعات جديدة للمطرف والمهندس والماجد أميرة عزام @amira3zzam

الفنان وليد سلطان موزع موسيقي ومطرب، انتشر اسمه بالساحة الفنية في الفترة الأخيرة بين ابرز الموزعين الموسيقيين في الكويت، ورغم تبني والده له منذ طفولته، إلا أن أول عمل تجاري له كان عام 2000.

«الأنباء» التقت سلطان خلال تجهيزه لعدة أعمال جديدة، ودار الحوار التالي:

كيف دخلت المجال الموسيقي؟

٭ والدي الفنان خالد سلطان أول من شجعني وكان معي بكل نغمة وكذلك عمي طارق سلطان وهو عضو هيئة تدريس بالمعهد العالي للفنون الموسيقية فجعلني احب دراسة الموسيقى وساعدني أيضا.

جديدك في رمضان؟

٭ إعلان نفذت له الموسيقى التصويرية لأحد البنوك، وكذلك مسلسل من 15 حلقة للأطفال «كشمش» نفذت موسيقاه التصويرية.

آخر شيء قدمته؟

٭ أغنية عاطفية مع الفنان عبدالله الرويشد بعنوان «احس في قلبي» مع الملحن نواف عبدالله، وكذلك أغنيتان وطنيتان للفنان حمد المانع لإذاعة الكويت.

وجديدك مع الفنانين؟

٭ حاليا أقوم بتوزيع أغنية للفنان مطرف المطرف ستكون في ألبومه الصيفي الجديد وهي أيضا من ألحان نواف عبدالله، وكذلك أغنية للفنان ماجد المهندس.

ماذا عن غنائك انت؟

٭ لدي «سينغل» بالعيد بعنوان «الله يخلي الحب» كلمات سعود البابطين وألحان ماجد المخيني، واعمل على تسجيل 4 أغنيات متفرقة ستطرح كل واحدة منها بمفردها كل شهرين، وسأختار واحدة منها لتصويرها فيديو كليب، علما بأن اغلبها كلاسيك مثل «يا قلبي» و«رحلتي».. الخ، وبرمضان سأعيد تجديد عدة أغنيات مشهورة اطرحها بتوزيع كلاسيك ناعم يعتمد على ثلاث آلات فقط واغلبها مما وزعته مسبقا لفنانين.

وعمل خاص تطمح لتقديمه؟

٭ جار التحضير لطبخة عمل للفنان راشد الماجد، وأرجو أن يرى النور قريبا.

طموحك إلى أين؟

٭ أن أكون في مكانة راقية بالفن ومميزة عن الآخرين بغض النظر عن الشهرة، فأكثر ما يهمني المكانة الراقية في التوزيع الموسيقي.

وماذا عن الأعمال الوطنية؟

٭ في فبراير المقبل سأقدم عملا وطنيا مع بعض المطربين الشباب لأنه واجب تجاه وطننا الكويت.

كلمة أخيرة.

٭ أشكر جريدة «الأنباء» لتواصلها الدائم معنا.