أدخل النجم داود حسين صباح أمس الأول مستشفى مبارك، وذلك بعد شعوره بثقل حركة يده اليسرى، حيث اتجه فورا إلى المستشفى للوقوف على السبب في هذا الثقل. وأجرى الأطباء الفحوصات اللازمة لبوحسين، وسيطروا بذلك على الجلطة التي «عدت على خير».

«الأنباء» زارت النجم داود حسين للاطمئنان على صحته فوجدت كما هائلا من أصدقائه الفنانين والإعلاميين منهم خالد أمين وأحمد العونان والمخرج رمضان خسروه وهاني الطباخ وسعد كنعان والإعلامي أحمد ما تقي.

ووجه بوحسين كلمة لجماهيره طمأنهم فيها على صحته وانه بحالة مستقرة وربما يخرج من المستشفى اليوم أو غدا على أبعد تقدير.. ما تشوف شر يا بوحسين.