دعم الياقوت والأنصاري يحملني مسؤولية كبيرة لأكون عند حسن ظنهما

سماح جمال

عبرت الإعلامية زينب بنت علي عن سعادتها باختيارها لتقديم برنامج «كنز اف. ام» عبر أثير اذاعة «نبض الكويت 88.8» التي انضمت لها مؤخرا، خاصة انه جاء في التوقيت الذي كانت تفكر فيه بتقديم برامج جديدة عن التي قدمتها في السابق.

وحول أسباب تركها لإذاعة «مارينا اف ام» ومدى صحة ما يشاع عن وجود خلافات بينها وبين زملائها هناك، قالت زينب لـ «الأنباء»: الحقيقة هي أنني كنت أفكر بتقديم استقالتي منذ عام تقريبا، لأنني كنت أريد أن أقوم بشيء جديد في حياتي، وتصادف ذلك مع العرض الذي قدم لي من «نبض الكويت 88.8» الذي أسعدني كثيرا، خاصة الثقة الكبيرة التي تلمستها من القائمين عليها وعلى رأسهم طلال الياقوت وخالد الأنصاري، وانهما يريان أنني قادرة على العطاء ويعتمد علي، وهذا الدعم يحملني مسؤولية كبيرة من العمل لأكون عند حسن ظنهما، لأنني اعلم مدى احترافيتهما ومهنيتهما وان اختياراتهما وقراراتهما تكون مدروسة وقائمة على أسباب موضوعية.

وتابعت: كما أنني سأقدم عبر أثير «نبض الكويت» برنامج «سنا الكويت» مع زميلي سلمان النجادي، وهذه النوعية من البرامج تحاول إدخال السعادة على المستمع في ساعات يومه الأولى من خلال الطاقة الإيجابية والمواضيع القيمة التي تقدم بصورة بسيطة، مشيرة إلى أنها تفكر ببرنامج جديد سيكون من إعدادها وتقديمها وإخراجها، ولكن الفكرة مازالت تحتاج لبعض التحضيرات.

أما عن الدوافع وراء توقفها عن تقديم برنامج «ريفرش» قبل انتقالها إلى «نبض الكويت»، فقالت: عرض علي تقديم برنامج «نغم الصباح» بدلا من سلمان النجادي الذي كان في اجازة بتلك الفترة، وكنت اقدم حينها برنامج «ريفرش»، ومن ثم تواصل معي زميلي علي نجم وعرض علي ان اقدم «نغم الصباح» فقط في تلك الفترة حتى لا أرهق نفسي في العمل، وهذا ما كان، الى أن جاءني عرض وانتقلت إلى «نبض الكويت 88.8».

ونفت زينب تماما وجود خلاف بينها وبين زملائها أو إدارة إذاعة «مارينا اف ام»، مؤكدة أن بدايتها العملية كانت معهم، وساهم الكثيرون في تعليمي الكثير من الأمور الفنية وذلك من خلال زمالتي لطلال ملك وعلي نجم، كما شددت على انه لا توجد لديها أي محاولات لتصفية الحسابات مع أي طرف كان، وأضافت: الأمر ليس خيانة أو «بيعة» بالنهاية «كل واحد يشوف مصلحته».

ومن ناحية أخرى لفتت بنت علي إلى سعادتها الكبيرة بالتواصل مع الفنانة أحلام، خاصة أنها هنأتها على عيد مولدها مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقالت زينب: الأمر أسعدني بصورة كبيرة، خاصة أنني علمت أنها تتابعني منذ ستة اشهر مصادفة، وأنا اعتبر نفسي من محبيها.