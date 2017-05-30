أكد المؤلف الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني ان كونه ابن منصور رحباني يفرض عليه جوا معينا، فحضور والده له هيبة في المنزل، وقال: «من الصعب أن تكون من بيت رحباني، فالمسؤولية التي تفرض عليك وتضعك تحت أمر واقع، تتشرب فيه الفن بطريقة غير مباشرة عندما تعاشر منصور وعاصي وفيروز هذا المثلث الهرم الذي دفع بنا كلنا الرحابنة ان نتعاطى الفن وحتى الجيل الجديد كل الرحابنة يمارسون الفن كل واحد باتجاه خاص».

ووضع أسامة، في حديث إذاعي له، حدا لكل الشائعات، وقال: «في حياتنا لم نرد ولكن أنا اليوم أسمح لنفسي بأن أقول، لا يوجد خلاف بيننا نحن الرحابنة، ككل العائلات اللبنانية نختلف على بعض وجهات النظر لأنه بالنهاية لكل واحد منا رأيه ولكن لم نصل إلى درجة الخلاف والقطيعة، صحيح أننا لا نجتمع يوميا فكل واحد منهمك بأعماله ولكننا نبقى عائلة واحدة، وأدعو جميع الصحافيين الى أن «يخيطوا بغير هالسلة»، نحن لا مرة أعرنا اهتماما للصحافة الصفراء وما ينشر».

ولم يخل الحديث من التطرق إلى ثنائيته مع الفنانة هبة طوجي وتحدث عن ألبوم «هبة طوجي 30»، وقال: هذا ألبوم «دسم» واعترف بأن هناك أغنية «عرفت أم لا» كانت لأم كلثوم ولكنها اشترطت أن يتم تغيير كلمة واحدة ولما لم تتغير ابت غناءها»، نافيا وجود اي خلافات بينه وبين الفنانة كارول سماحة.