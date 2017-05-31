مفرح الشمري

Mefrehs@

في ظل توجه المسؤولين في تلفزيون الكويت إلى إحداث طفرة كبيرة وتميز بشاشتهم في شهر رمضان المبارك، اشترى التلفزيون قبل أيام أنشودة «دع الأيام» من منتجها وملحنها مشعل العروج، وهي أنشودة تحمل بين طياتها الكثير من القيم الأخلاقية والتربوية.

وتصدى لأداء الأنشودة المطرب الكبير عبدالله الرويشد و«القيثارة» نوال الكويتية، بالإضافة إلى مشاركة مشعل العروج الغنائية.

تم إنجاز الأنشودة في استديوهات تركيا، وهي من كلمات الشاعر يعقوب السبيعي «ومقطع من الشعر القديم» وتوزيع إسماعيل تونش بلاك، هندسة صوت آرمان وفهد الحداد، وتصوير المخرج السينمائي أحمد الخلف في تركيا بمشاركة النجم خالد البريكي الذي أبدع في التجسيد الدرامي للأنشودة التي تعد بمنزلة الهدية التي قدمها تلفزيون الكويت لمشاهديه.