مفرح الشمري

Mefrehs@

من الأعمال المتميزة التي يعرضها تلفزيون الكويت حاليا في شهر رمضان الكريم برنامج «الأهازيج والألعاب الشعبية» الذي نفذته مؤسسة الفكر للإنتاج الفني، وهو بمنزلة مسلسل كرتوني بتقنية «3D» موجه للأطفال حتى يتعرفوا عن قرب على الأهازيج والألعاب الشعبية الخاصة بتراث الوطن والتي يؤديها الأولاد والبنات قديما.

ولاقــى البرنامج استحســـان الأســـر الكويتية، لأنه تربوي وتعريفي لجيل الأطفال الحالي بتراثنا الشعبي وألعابنا الجميلة التي كان يمارسها الأطفال في الماضي، وقد تصدى لكتابة أشعار هذه الأهازيـــج والألعاب الشعبيــة المــــؤرخ المخضــرم د.يعقوب يوسف الغنيم بأسلوب شيق وبسيط ومفهوم لدى الأطفال، خصوصا أن تلك الأهازيج والألعاب الشعبية محفورة بذاكرة أهل الكويت، فمنها ما يرتبط بالمواسم كشهر رمضان المبارك وخصوصا بعد فترة الإفطار والمناسبات الأخرى.

كتـــب د.الغنيـــم ما يقارب 30 أغنية تراثية تتحدث عن تلك الأهازيج والألعاب الشعبيـــة وتصـــدى لألحانها جاسم الخلف، مستخدما الإيقاعات الكويتية المختلفـــة للمحافظة على الهوية الكويتية الشعبية بعد أن وضع السيناريو لها وأخرجها بروح مبتكرة المخرج محمود إسماعيل وذلك بإشراف عام لناصر العلي حتى يكون العمل متكاملا.

ولقد حقق برنامج «الأهازيج والألعاب الشعبية» نسبة متابعة جيدة لدى المشاهدين رغم أن موعد بثه في وقت الظهيرة، ولكن العمل الجيد يفرض نفسه كما يقولون، خصوصا أن المشاركين فيه لهم جماهيرية كبيرة عند أهل الكويت والخليج مثل الفنان القدير جمال الردهان والنجمة سماح والفنانة عذاري قربان، بالإضافة الى مجموعة من الشباب منهم راشد وعلي المطوع.

اختيار المسؤولين في تلفزيون الكويت مثل هذا العمل التربوي هو بمنزلة دعم وتشجيع للشباب الكويتي المبدع في مجال الأعمال الموجهة للطفل، خصوصا في ابتكار شخصيــــات كرتونية خليجيـــة لتوصيل فكرة العمل لدى المتلقي.