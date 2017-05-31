بمتابعة واهتمام من د.علي حيدر رئيس قسم النقد والأدب المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية، تم يوم الخميس الماضي مناقشة رسائل البكالوريوس لطلبة الدفعة الرابعة لقسم النقد والأدب المسرحي، حيث تكونت لجنة المناقشة من أعضاء هيئة التدريس: أ.د.خالد رمضان (رئيسا)، د.نرمين الحوطي (عضوا)، د.سعداء الدعاس (عضوا).

وقد تميزت الرسائل بتنوع موضوعاتها، بناء على اختيارات الطلبة أثناء دراستهم في السنة الثالثة بمادة مناهج بحث، بما يتناسب واهتماماتهم الشخصية، وقراءاتهم الخاصة، فجاءت اختياراتهم ما بين المسرح الكلاسيكي والحديث، متنقلين بين الإغريقي والروماني، الإفريقي، والوجودي، كما تناولوا عدة موضوعات مثل الطقس، السحر، الثورة، وبنية المسرح داخل المسرح، بالإضافة إلى رسائل أخرى اهتمت بالمنجز الكويتي وما قدم على خشبته من تناول لمسرحية ماكبث، أو الموضوعات التي طرحت في المسرح المدرسي.

الجدير بالذكر أن مادة «الرسالة» تعد خلاصة الجهد الذي بذله الطالب طوال سنوات الدراسة، وتطبيقا عمليا لمعظم مواد القسم، مثل: مناهج البحث، تحليل النصوص، والنقد التطبيقي، وغيرها من المواد، كما أنها تعزز لدى طالب البكالوريوس روح البحث، بدءا باختيار الموضوع وقراءة المصادر والمراجع، وصياغة البحث بأسلوب علمي يعبر عن وجهة نظره الخاصة، تحت إشراف أستاذ متخصص في الموضوع.