شنت الفنانة مي كساب، من خلال صفحتها على «فيسبوك» هجوما حادا على شركة «العدل جروب»، وذلك لعدم شعورها بالرضا تجاه ترتيب اسمها على التتر الخاص بمسلسل «لأعلى سعر»، والذي تشارك في بطولته مع نيللي كريم وزينة. وكتبت مي: «أنا بشتغل بقالي 17 سنة في المهنة دي، وقابلت كتير وقليل من اكبر منتجين مصر لأصغرهم، عمري في حياتي ما كتبت في عقد اسمي يتكتب ازاي، لأني بابقى واثقة أني هاتقدر وهاخد على قدر تاريخي واسمي اللي تعبت وشقيت علشان ابنيه، بس بعد 17 سنة بأخد دروس من اول وجديد، يا خسارة الثقة والاحترام اللي بيتقابلوا بقلة قيمة وتهزيق، بس أنا اللي غلطانة أني كنت حسنة النية».