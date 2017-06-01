اختار مجلس إدارة اتحاد الإعلاميين العرب في اجتماعه الذي عقده أمس الأول الزميل مفرح الشمري نائبا لرئيس الاتحاد بالإضافة الى د.أحمد الهناندة من الأردن والإعلامي وليد عبدالرحمن زكي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصر ود.محمد الصغير كتوجه من الجزائر.

كما قرر مجلس الإدارة تعيين الإعلامية إيمان عز الدين رئيسا للاتحاد مع استمرار المستشار محمد الشرقاوي أمينا عاما للاتحاد واختيار 8 أمناء مساعدين، وهم الزملاء: عمر الفوزان - السعودية، نجاة الحشاش - الكويت، يسرى شاكر عثمان - مصر، ناهد احمد الشيخ - البحرين، عبدالمجيد قاسم زبح - اليمن، د.عمر محمد غريبة - ليبيا، د.ماهر عربيات - الأردن، عمار ال إبراهيم - سلطنة عمان.