لست من النوع الذي يخرج من «لوكيشن» كي يذهب إلى آخر عبدالحميد الخطيب

لم تخف الفنانة أحلام حسن سعادتها البالغة بالمشاركة في بطولة مسرحية «جنوب إفريقيا»، وقالت: متخوفة جدا من هذه التجربة الجديدة علي، خصوصا أنها المرة الأولى التي أقف فيها أمام الفنان عبدالعزيز المسلم، كما أنها لأول مرة أعمل في مسرح الكبار، صحيح إنني قدمت المسرح الجاد في المهرجانات وقدمت مسرحيات للأطفال لكن هذه المرة الأولى لي في مسرح الكبار.

وأضافت حسن: سعيدة أيضا بالوقوف أمام ممثلين كبار لهم خبرتهم في المسرح، والحمد لله بدأنا البروفات في أجواء عائلية، والتي تميز «مسرح السلام» دائما، ورغم تخوفي لكنني حريصة على تقديم أفضل ما لدي، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، مستدركة: كان من المفترض أن أقدم في موسم العيد مسرحية للأطفال لكن لم يحدث اتفاق، وعلم الفنان عبدالعزيز المسلم بذلك فاتصل بي وعرض علي المشاركة معه في «جنوب إفريقيا» فرحبت على الفور، خصوصا أنه سبق أن رشحت لأعمال سابقة معه لكن الظروف لم تسمح.

وأكملت: سبق لي أن شاركت مع «مجموعة السلام» مرتين في أوبريتات وطنية، لكن الأمر هنا يختلف، والتجربة إضافة مهمة في مشواري الفني، وقد شعرت معهم بالراحة والأمان، خصوصا أن المسلم لم يقصر معي وشعرت معه بأنني في يد أمينة.

وعن دورها في المسرحية، قالت حسن: أقدم شخصية متميزة لزوجة شابة تذهب لقضاء شهر العسل في أحد المنتجعات في «جنوب افريقيا» وتتعرض للعديد من المواقف المليئة بالإثارة والتشويق، وهناك مفاجآت كثيرة، حيث يوازن العمل بين الكوميديا وتوجيه الرسائل الهادفة.

وحول قلة مشاركاتها سواء في الأعمال المسرحية أو التلفزيونية، قالت: بحكم أنني فنانة أكاديمية فأنا انتقائية جدا في أدواري ولا أقبل بأي دور لمجرد التواجد، ولهذا السبب لست من النوع الذي يخرج من «لوكيشن» كي يذهب إلى «لوكيشن» آخر، وأشعر بالمسؤولية أمام جمهوري عن أي عمل أقدمه، وأنا مدينة في ذلك لأساتذتي من رواد الفن في الكويت والخليج، فمنهم تعلمنا أن الفن قيمة كبيرة ورسالة وعلي أن أكمل مسيرتهم، وأن يكون العمل الذي أقدمه نابعا من القلب كي يؤثر في الناس فعلا. وعما إذا كانت تفضل المسرح على التلفزيون، أجابت: أنا بنت خشبة المسرح، وأي فنان بدأ من المسرح يظل عشقه الأول، رغم أن التلفزيون يوفر له شهرة ومردودا ماديا أكبر، لكن هذه الأمور لا تشكل أولوية بالنسبة لي، بل جودة ما أقدمه، ولذلك لم أتردد في المشاركة في مسلسل «كحل أسود قلب أبيض» كضيفة شرف، فرغم أنني أقدم حوالي 28 مشهدا، لكنني متأكدة أن الدور سيترك بصمة لدى الجمهور، وهو جديد علي وإضافة إلى مشواري.

أما عن سبب عزوفها عن كثير من الأدوار التلفزيونية، فقالت: الأمر ليس عزوفا لمجرد العزوف، فلو توافر الورق الجيد أو النص الجيد فأنا مستعدة لتقديم ستة أعمال في العام، المشكلة أننا نعاني كفنانين من ضعف النصوص أو تكرارها للقضايا والثيمات نفسها، إضافة إلى الرقابة، وأظننا في حاجة إلى مراجعة حساباتنا لإحداث نقلة في الدراما الكويتية تخرج بنا من هذه الدائرة، وفي النهاية أنا ممثلة لدي قيمي التي تربيت عليها وثقة جمهوري التي أعتز بها، ولن أقبل بأي عمل.

يذكر أن مسرحية «جنوب أفريقيا» من تأليف وإخراج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، وتشارك أحلام حسن فيها إلى جانب المسلم وكل من: هيا الشعيبي، عبدالله الباروني، أمل عباس، عبدالله المسلم وهاني الطباخ، بالإضافة إلى عدد من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التمثيل). وستعرض في عيد الفطر على مسرح نادي القادسية الرياضي.