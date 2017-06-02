على الرغم من النجاحات التي يحققها العمل في رمضان، حيث يحصد نسب مشاهدة عالية، قدم عدد من المحامين المصريين بلاغات الى النائب العام، يطالبون فيها بوقف مسلسل «كلبش»، والتحقيق مع بطل العمل الممثل أمير كرارة بسبب إساءة المسلسل إلى المحامين وما جاء على لسان بطل المسلسل بحسب البلاغ.

وقال المحامي تامر سيف: «كرارة قال في أحد مشاهد العمل عبارة «محامي بـ 3 ساغ يطلعه براءة»، وهو ما يعتبر إهانة لجموع المحامين»، مشيرا إلى أن مهنة المحاماة من أشرف المهن.

إلى ذلك تقدم كل من محمد فؤاد وخالد رجب، المحاميين، ببلاغ ضد كرارة والممثل إسماعيل شرف الدين، وباهر دويدار كاتب السيناريو وعلي علام مدير الإنتاج، ومخرج العمل بيتر ميمي، وجاء في البلاغ أن ما ارتكب في العمل يمثل جريمة سب وقذف وإهانة للمحامين جميعا.