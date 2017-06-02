ساويرس: المهرجان يهدف إلى إنعاش الحركة السينمائية وخلق فرصة لتطوير كل أشكال التعبير الحديث خاصة بين الشباب

خلود أبوالمجد

تتجه الأنظار إلى مدينة الجونة الساحلية في مصر والتي تستضيف نجوم العالم بمهرجانها السينمائي الدولي الأول الذي سيقام من 22 سبتمبر المقبل الى 29 من الشهر نفسه تحت شعار «سينما من أجل الإنسانية».

ووسط نخبة من كبار النجوم، سيبادر المهرجان الى تقديم فنون سينمائية مؤثرة تعكس الملامح الانسانية الى جانب تقديم سلسلة من الافلام الهادفة.

ويأمل المهرجان أن يتم من خلاله تقديم فرصة لتبادل الثقافات وإذابة الحدود والاحتفال بالأفلام المبدعة من كل أنحاء العالم.

وبينما يأتي الاحتفال في فترة يشهد فيها العالم مناخا يشتعل بالتوترات فإن المهرجان في ثوبه الأول يؤكد أن الفن ما هو الا أسلوب تفاعلي يحقق التواصل المؤثر، ولهذا فقد تم الاتفاق على أن يكون الشعار «سينما من أجل الانسانية».

ويقدم المهرجان مجموعة من المواهب الجديدة الى جانب كبار النجوم الذين أثروا الحياة السينمائية من خلال ثلاث مسابقات رسمية تنقسم إلى: الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي والأفلام القصيرة.

ويفتح المهرجان نافذة على ثقافة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما سيقوم المهرجان بتكريم ثلاث شخصيات مؤثرة تمثل السينما الأفريقية والعربية والعالمية.

ومن أجل الوصول بالمهرجان إلى تحقيق هدفه وهو تقديم تجربة ثرية تهدف إلى تطوير صناعة السينما بصورة حقيقية سيقوم المهرجان بتقديم منصة الجونة السينمائية (CineGouna) وهي عبارة عن منبر للمواهب الشبابية وكذلك منصة أخرى تحمل مبادرتين «انطلاقة لسينما الجونة» وهي عن انطلاقة سينما الجونة، وستقدم التمويل اللازم والدعم الفني في مرحلة الانتاج وما بعد الانتاج، ومبادرة المنبر السينمائي التي تهدف إلى تقديم شبكة تواصل ومعلومات واتصالات بين صانعي الأفلام بالمنطقة ونظرائهم العالميين حول موائد مستديرة وورش عمل سينمائية ودروس يحاضر فيها كبار صناع السينما.

وسيتم اختيار أفلام المهرجان على أساس ما يمثله العمل السينمائي من جودة فنية مؤثرة وإضفاء نكهة جديدة وقيمة فنية عالية تفتح مجالا للتفاهم والتعايش، وآخر موعد لتقديم الأعمال الفنية المنافسة هو 31 يوليو المقبل على الموقع الإلكتروني للمهرجان.

وقد انطلقت فكرة مهرجان الجونة السينمائي الدولي بمبادرة من رجل الأعمال المصري م.نجيب ساويرس، الذي رحب بالمهرجان قائلا: «يشرفنا أن نعلن انطلاق مهرجان الجونة السينمائي الذي يهدف الى انعاش الحركة السينمائية في الجونة وخلق فرصة لتطوير وتشجيع ودعم كل أشكال التعبير الحديث خاصة بين الشباب، كما نعمل جاهدين أن يكون لهذا المهرجان تأثير ايجابي على مجتمعنا ويوجهنا لنصبح قاده في عالم صناعة السينما».

ويشمل فريق عمل المهرجان مجموعة مهنية تعمل على قدم وساق للارتقاء بصناعة السينما تضم الممثلة والمنتجة بشرى، والمدير التنفيذي للشركة المنظمة للمهرجان «I event» عمرو منسي والمنتج كمال زادة، أما مدير المهرجان فهو النجم العراقي انتشال التميمي الذي ترأس عددا من المشاريع الضخمة، كما يمول الحفل مجموعة من الرعاة بالقطاع الخاص تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

وقد تم اختيار الجونة المصرية لاستضافة الاحتفالية السينمائية لما يتواجد فيها من وسائل ترفيهية على مساحة 10 كم من الشواطئ ذات المناظر الخلابة، هذا بالاضافة الى فوزها بجائزة الامم المتحدة للبيئة عن «جائزة مدينة خضراء عالمية» في سنة 2014.

من جهته، أكد م.سميح ساويرس مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم ومؤسس الجونة تطلعه لاستضافة الحدث السينمائي الكبير، قائلا: «نحن سعداء جدا لاستضافة هذا الحدث الإبداعي الجديد لمجتمعنا فنحن دائما على وعي تام بأهمية الفن والثقافة في التنمية المجتمعية».