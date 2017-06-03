من جديد، تعود النجمة يسرا للمشاركة في سباق رمضان الجاري من خلال مسلسلها الاجتماعي التشويقي «الحساب يجمع»، الذي يشاركها بطولته مجموعة من النجوم الشباب، وكتبه لها المؤلفان محمد رجاء وإياد ابراهيم عبدالمجيد اللذان اهتما بالجوانب الإنسانية في الشخصيات التي يكتبان عنها، وهذه هي أحد العناصر التي أعجبت يسرا وحمستها لتقديم هذا المسلسل ليشهد حضورها المميز في الماراثون الدرامي الأبرز خلال العام.

وعن النجاح الذي حققته العام الماضي مع مسلسل «فوق مستوى الشبهات»، وهل ذلك يحملها مسؤولية مع «الحساب يجمع»، قالت يسرا: أنا خائفة جدا من المسلسل الجديد رغم المجهود الكبير المبذول فيه من الإخراج والإنتاج والتأليف أيضا، فكل عام خوفي يزيد بدرجات أكبر من السنوات السابقة لها، كما أن نجاحي في «فوق مستوى الشبهات» كان يعتبر شيئا رائعا، لكنني هذا العام غيرت تماما من دوري عن العام الماضي وشخصية «نعيمة» تختلف عن شخصية «رحمة» في المسلسل السابق، والتي كانت شخصية تحمل الكثير من الشر في نفسها بسبب مرضها النفسي، لكن في العمل الجديد أجسد شخصية تجمع بين الخير والشر ولديها ضغوطات نفسية تضطرها لارتكاب بعض الأفعال.

وحول المنافسة في دراما رمضان الجاري، ردت يسرا، حسب موقع «الفن»: لا أهتم لمسألة من ينافسني أو من أنافسه وإجابات هذه الأسئلة لا تشغل بالي على الإطلاق، كل ما يعنيني في الدرجة الأولى أن أعمالي تخرج بشكل أفضل وتعجب الجمهور لأنني لو فكرت في عمل غيري سأتعطل عن تنفيذ الخطط التي أطمح بتقديمها وأنا لا أريد ذلك.