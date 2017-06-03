كشفت الفنانة رانيا يوسف المزيد من أسرارها الشخصية والعملية والتي لا يعرف الجمهور عنها شيئا، وقالت إنها ترفض العمل مع الفنانة نادية الجندي لأنها لن تضيف إلى تاريخها، مشيرة إلى أن نادية كانت تعامل أولادها من طليقها محمد مختار بشكل جيد.



وأكدت رانيا، خلال استضافتها في برنامج «شيخ الحارة»، ان اختياراتها لأزواجها كانت سيئة جدا، وتعلمت كثيرا من تجاربها، لافتة إلى أنها تعرضت للخيانة ثلاث مرات مرتين في الخطوبة ومرة بعد الزواج، وكانت ترفض أن تصدق حتى رأتها بعينها، لافتة إلى أنها مستحيل أن تعمل مع الفنانة غادة عبدالرازق، ووصفتها بأنها «جعانة شهرة»، وفسرت ذلك بأن غادة كانت تريد أن تمحوها وتلغي كل مشاهدها ونجحت في ذلك في فيلم «ريكلام».