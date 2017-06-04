أكد الزميل نايف الشمري، مدير مهرجان «المميزون في رمضان» بدورته العاشرة التي ستنطلق أواخر رمضان برعاية الشيخ دعيج الخليفة، أن شخصية المهرجان المكرمة لهذه الدورة ستكون كلا من الفنان القدير عبدالرحمن العقل والفنانة الهام الفضالة تقديرا لمسيرتهما الفنية ولأعمالهما التي تركت بصمة كبيرة في الساحة الفنية.

وقال الشمري: تعودنا في كل دورة من دورات «المميزون في رمضان» على تكريم نجوم كبار لكي يثروا المهرجان بوجودهم، لذلك وقع اختيارنا في الدورة العاشرة على العقل والفضالة، مؤكدا ان الاستعدادات لاتزال جارية على قدم وساق لاستقبال نجوم رمضان المكرمين في الدورة العاشرة والتي ستكون مميزة وحافلة بأسماء النجوم الفائزين.

وتابع: لايزال استفتاء المهرجان لأفضل أعمال رمضان قائما في الصفحة الرسمية الخاصة بالمهرجان عبر «انستغرام»، حيث بإمكان الجمهور ترشيح أسماء نجوم الشاشة الرمضانية الذين يتمنون فوزهم وتكريمهم معنا.

وأكد الشمري ان المهرجان لن يتوقف على الأعمال الرمضانية فحسب، بل ان الأعمال الإذاعية أيضا سيكون لها نصيب كبير من الجوائز، حيث ان هناك مسلسلات وبرامج إذاعية فرضت نفسها بقوة في دورة برامج رمضان.

وفي ختام تصريحه تمنى الشمري الفوز لجميع النجوم الذين تعرض أعمالهم حاليا في شاشات رمضان، وقال: المهرجان ما هو إلا عبارة عن تقدير معنوي ودعم وتشجيع الفنانين الشباب على ما يقدمونه من أعمال جميلة وأدوار مميزة.

يذكر ان مهرجان «المميزون في رمضان» تم تنظيمه تسع دورات كاملة والدورة الحالية هي العاشرة والمتوقع اقامتها على خشبة مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية.