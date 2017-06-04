أحمد الفضلي

دخلت الفنانة هند البلوشي البروفات الخاصة بأحدث أعمالها المسرحية والمتمثل بالمسرحية الاستعراضية «سالي»، تمهيدا لعرضها في عيد الفطر المقبل بمشاركة كم كبير من نجوم المسرح الاستعراضي في الكويت.

ومن المنتظر أن تسجل المسرحية تعاونا جديدا للنجمة هند البلوشي مع شقيقتها مرام التي شاركتها العام الماضي في عمل مسرحي كان من إنتاج هند.

وتشهد المسرحية، التي قامت هند بإعدادها ويخرجها يوسف البغلي، التعاون الأول للفنان مشاري البلام مع البلوشي، حيث غاب اسم البلام عن أعمالها الماضية، وذلك لانشغاله عن المسرحيات التي قدمها الفنان حسن البلام على امتداد السنوات الثلاث الماضية. ومن المقرر أن تجسد هند خلال المسرحية شخصية «سالي» احدى الشخصيات الكرتونية التي اشتهرت عند الكبار والصغار أثناء عرضها قبل ما يقارب الخمسة عشر عاما، وستعول البلوشي وطاقم عمل المسرحية على قدرات وجمال أصوات أغلب الفنانين المشاركين بالعمل، خصوصا أن المسرحية يغلب عليها الطابع الاستعراضي الغنائي وتنضم الى نوعية الأعمال التي قدمتها هند في السنوات الماضية منذ دخولها في مجال الإنتاج المسرحي.

ويشارك في بطولة العمل، الى جانب الثلاثي هند البلوشي ومرام ومشاري البلام، كل من: محمد العلوي ويوسف البغلي وأحمد السعدون وعلي الحسيني وفرح، وسيتم عرضها على مسرح تنمية المجتمع بمنطقة الزهراء بدءا من أول أيام عيد الفطر المقبل.