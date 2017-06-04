بقلم : شفيق طباره

لقد نسيت الكثير.. إلا أني وجدت أنها تجربة عاطفية بإمتياز"، هكذا علّق المخرج فرنسيس فورد كوبلا بعد لحظات من عرض فيلم "العراب" بمناسبة مرور 45 عاما على هذا العمل على مسرح "راديو سيتي" الذي جمع كوبلا برفقة نجوم العمل آل باتشينو، روبرت دي نيرو، ديان كيتون، جيمس كان، روبرت دوفال وتاليا شير، حتى مارلون برندو كان موجودا من خلال صورة رفعت على المسرح ،في ختام مهرجان "تريبيكا"، 30 نيسان/ابريل 2017.



وسط 6 آلاف متفرج، بدأ كوبلا بالحديث عن كواليس العمل، مستذكرا الصعوبات التى واجهت العمل في مراحل ما قبل الانتاج وحتى بعد إتمامه.



فلم يكن كوبلا أول من وقع عليه الإختيار لإخراج الفيلم، كما لم يكن هناك اقتناع بقدرة آل باتشينو للقيام بالدور الرئيسي، حتى المديريون التنفيذيون إعتبروا أن برندو لن يكن "مربحا تجاريا".



وعند سؤال كوبلا عن كيفية إنتاج فيلما ناجحاً فنياً ومرحباً مالياً، كان جوابه "المخاطرة".. "ولا أحد يريد المخاطرة"



في هذا الحفل، أعيد إحياء الفيلم، مع عرض الجزء الأول والثاني بوجود الممثلين الذين روا كل التفاصيل الدقيقة، والأسرار المخفية.



وغير ذلك من الاخبار وراء الكواليس والتفاصيل التي جعلت الفيلم من كلاسيكيات السينما.

"العراب"، سلسلة مؤلفة من ثلاث أجزاء حصدت على 9 جوائز من أصل 29 ترشيحا في جوائز الأوسكار.



وأنتجت بشكل متتالي عام 1972 - 1974 - 1990 من قبل شركة بارامونت بيكشرز.



الفيلم المقتبس عن رواية ماريو بوزو، التي تعتبر من اهم الأعمال على مر العصور، يروي حكاية عائلة كورليوني الأميركية من أصل إيطالي، وعلى رأسها الشخصية الرئيسية وربّ الأسرة فيتو كورليوني(مارلون براندو) والإبن الأصغر مايكل كورليوني(آل باتشينو).



وقد حظي الجزأين الأول والثاني بتقدير بالغ من قبل النقاد والمشاهدين.



إذ، ينظر إلى الأول على إنه من أعظم الأفلام والثاني كأفضل تتمة ومتابعة في تاريخ السينما..



الجزء الأول (1972)



يركز الفيلم، على حياة دون مايكل كورليوني، الإبن الأصغر للعائلة، العائد إلى الوطن كبطل حرب، والذي يقرر الإبتعاد عن متاهات العائلة المافياوية.



لكن طغيان حدث مأساوي يجعل الإبن يتسلم إرث العائلة الإجرامي ويهدم مخططاته.



الجريمة، نقطة إنطلاق الفيلم.



أما العنف، يلعب دورا حيويا في مسار القصة.



وعلى الرغم من الإقتتال، والقساوة الطاغيان يبقى الجو الأسري والعائلي مسيطران على الفيلم، الذي يتابع تطور مسار حياة عائلة واحدة .



في هذا العمل، لا يمكن تجاهل الأداء المبهر للممثلين، وحتى التصوير السينمائي الذي يظهر دقة الأحداث، بشكل رائع.



أما السيناريو لا يزال راسخا في الأذهان مع مقولات فيتو ومايكل.



وبالفعل، الفيلم تحفة سينمائية خالدة.



استطاع النجم براندو إيفاء العمل حقه، من خلال خلق الشخصية التي لا تنسى.



شخصية فيتو المتميزة بالنظرات الثاقبة والحركات الواثقة .



إنه الأب، ورب الأسرة ذي الطباع الحاد.



الزعيم المعارض لأي عمل يتعلق بإتجار المخدرات، الذي لا يخاطر بنفوذه السياسي أو هيبته من أجل تسهيل هكذا صنف من العمل، فعائلته تحتل مكانة مهمة في حياته، كما أنها تشاركه العمل ومن الغير الممكن إلحاق أي ضرر أو أذية بأفراد الأسرة.



أما علاقته ( فيتو) بإبنه مايكل، عاطفية بإمتياز ولكن غير معلنة.



مايكل المعروف، بالولد اللطيف والبعيد عن دهاليز العصابات، يصبح من أكثر الرجال نفوذا.



وهذا الإبن على صورة أبيه، حتى في طريقة نشأته، ففي مرحلة معينة يعيش مايكل حياة مشابهة لوالده.



تسيطر عليه الوحدة، يصبح منبوذا إجتماعيا، ما يولد لديه قساوة مرعبة، ويصير فاقدا للمشاعر أوالعواطف، ليتحول الى رجل جاف وصلب.



أما الوصية التي يسلّم من خلالها فيتو جميع أعماله الى مايكل، تقتصر على عبارة مقتضبة ودقيقة: " يمكنك القيام بأي شيء، لكن، لا تذهب أبدا الى مواجهة مع العائلة"

الجزء الثاني (1974)



هنا، تنقسم القصة الى جزأين.



الأول يعود الى ماضي فيتو، ويروي مراحل طفولته في صقلية، ثم هجرته الى أميركا حيث يبدأ في تأسيس العائلة وينطلق بمشروعه.



في حين، الثاني يلاحق حياة مايكل، المسؤول الجديد عن العائلة والساعي الى توسيع نطاق عملها، متنقلا بين لاس فيغاس وهوليوود وكوبا.



في هذا الجزء الثاني من الفيلم، تُضرب صورة العائلة أرضا، وتنقلب الى مأساوية مع تسلّم مايكل زمام الأمور.



هو العراب الآن، البعيد عن زوجته، الملعون، الهادئ، البارد.



الرجل الذي لا يرحم.



الإبن الذي يسعى الى إنشاء كازينوهات في أميركا وكوبا قبل اندلاع الثورة، ويهدف الى توطيد حكم الإمبراطورية الملتفة بالخيانة والغلال.



وعلى الرغم من غضب مجلس الشيوخ، إلا انه يبقى واثقا من نفسه ولا يتردد في تدمير ألد أعدائه مهما كلف الأمر.



تصل شخصية فيتو الى ذروتها في هذا الجزء، وخاصة مع إكتشاف الخيانة داخل العائلة.



أما في المقلب الآخر، يظهر ماضي الأب.



ذاك الطفل اليتم، من عائلة في صقلية، الذي يؤسس أسرة ويصير من أعظم أصحاب النفوذ في بلاد المهجر.



ينتقل المشاهد في الجزء الثاني، بين الماضي والحاضر، فإستطاع المخرج كوبولا إنتاج خليط من القصص معتمدا أسلوب الفلاشباك.



ما يجعل الفيلم متميزا، بحد ذاته.



فلم يكن تتمة للجزء السابق وحسب، بل قصة منفصلة بطريقة ذكية عن ما شوهد.



قصة نركز على سرد الأعمال العنفية، الواقعية للعصابات، وتساهمت في تعقيد الأحداث من جهة وإضفاء الحميمة من جهة ثانية.



الجزء الثالث (1990)



يظهر مايكل الساعي الى تحقيق هدفه وإضفاء الشرعية على أعمال العائلة التي وصلت الى الإجرام.



لكنه يصل الى عمر الشيخوخة، فيحاول إخراج نفسه من عالم العصابات والجرائم من خلال إنشاء رابط صلة مع الفاتيكان.



في القسم الأخير، يظهر مايكل كرجل كهل نادم على ما اقترفه، ويبدأ بمراجعة جميع القرارات التي إتخذها في حياته، وتحديدا تلك التي أدت الى خسارة أعزر المقربين إليه كما أفقدته إحترامه لذاته.



ومع نهاية الجزء الأخير، يتم منح استنتاجا مرضيا عاطفيا عن العائلة النافذة اجتماعيا.



لكن لا يماثل هذا الجزء سابقاته، قيأتي خليطا من القصص الحسنة والسيئة ولا توازي الحدية والتعقيد المعتاد.



وعلى الرغم من القصور التي تشوب هذا الجزء، إلا أن النهاية لم تكن مذهلة بل لائقة وضرورية، خاصة مع التأكيد على روح العائلة التي ما زالت موجودة وبشكل أكبر الآن.



من دون شك، "العراب" فيلم عظيم.



لأن الفيلم العظيم يثير المخيلة ويحركها، الفيلم العظيم يترك المشاهد مع انطباع يرافقه طوال الوقت.



الفيلم العظيم يدفع المشاهد الى التفكر والتأمل في قضايا تتعلق بجوهر الحياة.



الفيلم العظيم هو الذي يحقق نوعا من الخلود.. و"العراب" فيلم عظيما وخالد.



فيلم، يجمع ذكاء في الإخراج المتمثل بكوبولا، وقوة في التمثيل، إبتداء براندو مرورا بباتشينو ووصولا إلى دينيرو.



يترافق ذلك مع سيناريو رائع، يعطي للحوار قيمة تحفظ في الأذهان.



أما التوزيع الموسيقي من تأليف الملحن نينو روتا كان بديعا.



وبالفعل، فيلم لا يرتبط بجيل معين، بل يصح وضعه على قمة الأفلام الكلاسيكية.