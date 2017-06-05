«درب العرائس» على «العدالة» بعد العيد

أميرة عزام @amira3zzam

أكد الفنان القدير عبدالرحمن العقل أن مسلسل «بو طبيع» الذي يعرض حاليا على شاشة تلفزيون الكويت قريب الى قلبه، بالإضافة إلى مسلسل «درب العرائس» الذي سيعرض بعد عيد الفطر على شاشة «العدالة».

وكشف العقل لـ «الأنباء» انه يستعد لتقديم عمل مسرحي في عيد الفطر بعنوان «ولد بطنها» يسلط الضوء على قضايا اجتماعية، يتمنى أن تنال إعجاب جمهوره .. فإلى التفاصيل:

كيف وجدت ردود الفعل على مسلسلك الرمضاني «بو طبيع»؟

٭ الحمد لله مريحة وإيجابية، خصوصا أن العمل خفيف وفيه جانب درامي وآخر كوميدي، ولله الحمد الدويتو اللي بيني وبين عبدالناصر درويش وجد صدى طيبا بين الناس، إضافة الى وجود الفنانة العراقية ميس كمر التي تقدم فيه دورا مميزا.

وماذا يمثل لك هذا العمل؟

٭ بصراحة هذا العمل قريب الى قلبي، وهو من إنتاجي، اضافة إلى أنني سعيد بالتعامل مع زملائي الذين لم يقصروا معي في شيء، خصوصا أن فكرة العمل تسلط الضوء على المساجين الذين يخرجون من السجن ويجدون المجتمع لا يساعدهم حتى يعيشوا عيشة كريمة.

وماذا عن «درب العرائس»؟

٭ هذا المسلسل من تأليف الكاتبة القديرة عواطف البدر وإخراج مناف عبدال وسيعرض بعد عيد الفطر على محطة «العدالة».

وفي العيد، هل هناك عمل مسرحي؟

٭ لدي مسرحية اسمها «ولد بطنها» مع الفنان طارق العلي والفنانة مي عبدالله وآخرين، وهي كوميدية سياسية وتختلف عن كل ما سبق.

ما طموحك؟

٭ كنت أود عمل مسلسل تراجيدي لكن لم تذعه المحطات، أريد أن أقدم مسلسلا به كل أبطال الخليج المعروفين «سميرة أحمد من الامارات وعبدالعزيز من قطر وسعد الفرج من الكويت والزدجالي من عمان وهيفاء حسين من البحرين والسدحان من السعودية».

رأيك بمن يتهمون الكويت بأن أغلبية الممثلين بها ليسوا كويتيين؟

٭ في مصر أغلب الفنانين المشهورين ليسوا بمصريين في الأصل، لكن يتحدثون باللهجة المصرية، وفي الكويت نفس الشيء يتحدثون باللهجة الخليجية، وأنا لا أجد سببا لتلك العنصرية.

هل تفكر في تقديم برنامج؟

٭ إذا عرض علي برنامج جيد سأوافق، فيمكنني تقديم أفضل البرامج.

هل لديك أفكار لبرامج جديدة؟

٭ نعم لدي الكثير، خصوصا في برامج المسابقات، كما يمكنني تقديم لقاءات فنية بأسلوب جديد.