أنا والمسلم نشكّل ثنائياً متفاهماً ولا أنسى وقفاته معي

عبدالحميد الخطيب

أكدت النجمة هيا الشعيبي أن الشخصية التي تجسدها في العمل المسرحي «جنوب افريقيا»، الذي سيعرض خلال عيد الفطر السعيد على مسرح نادي القادسية الرياضي، جميلة ومختلفة عن الشخصيات التي قدمتها في تجاربها المسرحية السابقة مع مجموعة السلام الإعلامية، لافتة إلى أنها لا تود كشف المزيد عن تفاصيل دورها لكي يأتي الجمهور ويحضر العروض بكل حماس وترقب.

وأضافت هيا: تحمل «جنوب أفريقيا» مزيجا فريدا بين الكوميديا والرعب والتشويق والدراما الكلاسيكية، لاسيما أنها تتطرق إلى قضايا الأسرة وبعض مشاكل النساء في المجتمع، مؤكدة أن ضخامة العمل ليست جديدة على أعمال الفنان عبدالعزيز المسلم، وأردفت: المسلم دائما يفاجئ جمهوره المسرحي بالديكور الضخم وكافة عناصر الفرجة المسرحية والإبهار، وهو يتعب كثيرا على عمله طوال المراحل التحضيرية.

واسترجعت النجمة الكوميدية هيا الشعبي الذاكرة سنوات طويلة منذ بدايتها الأولى في مجال التمثيل خلال مسرحية «الحرمنة» التي قدمتها مع فرقة المسرح الشعبي عام 1993، متطرقة إلى انتشارها وبروز نجوميتها التي حققها عبدالعزيز المسلم خلال مشاركتها معه في مسرحية الرعب «البيت المسكون» التي قدمت عروضها في عام 1996، مؤكدة أن ذلك هو سر تعاونها المستمر مع الفنان المسلم والحرص على التواجد في أعماله المسرحية سنويا، وأردفت قائلة: «عبدالعزيز هو أخوي العود الذي أكن له كل الاحترام والحب والتقدير، ولا أنسى وقفاته معي».

واستطردت: أنا والمسلم نشكل ثنائيا متفاهما منذ أيام مسرحية «البيت المسكون» إضافة إلى الأعمال المسرحية اللاحقة، ولقينا النجاح، فهو يعرف كيفية تفصيل الدور على هيا الشعيبي، مشيرة إلى أن هناك أعمالا تلفزيونية كوميدية ستجمعهما قريبا خلال الفترة المقبلة.

وحول تخوفها من خوض تجربة «جنوب افريقيا»، أجابت: أنا لا أخاف المسرح ولله الحمد، ولقد ولدت وترعرعت على الخشبة، لكني أخاف من الجمهور أكثر من العمل وردود الفعل حول دوري والمسرحية بشكل عام، مؤكدة على أن العمل يتسم بالضخامة الكبيرة والنجوم الذين فيه يتمتعون بخبرة وباع طويلين على خشبة المسرح.

وفي سياق مختلف، تحدثت الشعيبي عن حضورها الرمضاني هذا العام، وقالت انه قوي، حيث تشارك في مسلسل «سيلفي» الذي يعرض يوميا على محطة «ام بي سي»، إلى جانب مشاركتها في بطولة المسلسل الكوميدي «رمانة» مع سيدة الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، وأشارت إلى أنها تشارك أيضا في مسلسل «كلام أصفر»، معبرة عن أسفها الشديد لتأجيل عرضه بعد رمضان.

يذكر أن مسرحية «جنوب افريقيا» من تأليف وإخراج وبطولة الفنان عبدالعزيز المسلم، إلى جانب كل من الفنانين هيا الشعيبي، أحلام حسن، شهاب حاجيه، عبدالله الباروني، أمل عباس، عبدالله المسلم وهاني الطباخ وعدد من الفنانين الشباب.