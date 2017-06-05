أحمد الفضلي

اختارت النجمة هدى حسين نص عمل استعراضي جديد للاطلالة من خلاله على جمهورها خلال فترة الموسم المسرحي بعيد الفطر المقبل، ويشكل الإطلالة الثانية على التوالي لهدى بعد مشاركتها في الموسم الماضي بعمل حمل عنوان «عائلة آدم».

وجاء اختيار هدى حسين هذا العام لنص سيحمل عنوان «توتا والقردة شيتا»، ويشاركها في بطولته كوكبة من نجوم الأعمال الاستعراضية على رأسهم شقيقتها ورفيقة دربها الفنانة سحر حسين.

ومن المنتظر أن تنتهي هدى وطاقم عمل المسرحية من إعداد الديكورات الخاصة بالعمل تمهيدا لبدء البروفات، خصوصا أن عملية اختيار الفنانين المشاركين في المسرحية انتهت واستقرت على قائمة ضمت عددا كبيرا من النجوم، منهم خلاف هدى وسحر كل من: منى شداد وفرحان العلي وغيرهما من الفنانين الشباب، والعمل من تأليف وإخراج نجاة حسين، وسيعرض على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

جدير بالذكر، أن هدى انتهت مؤخرا من تصوير آخر مشاهدها في مسلسلها الدرامي الرمضاني «إقبال يوم أقبلت» الذي يعرض حاليا بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما المحلية والخليجية.