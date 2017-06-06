مفرح الشمري

Mefrehs@

مهما كان سحر المحطات الفضائية أقوى على المشاهد لمتابعة ما تقدمه من أعمال درامية وبرامج ترفيهية في ليالي الشهر الكريم، فإن الإذاعة يبقى لها موقع خاص في النفوس عند الكبار والشباب أيضا، لذلك تجد الكثيرين يحرصون على متابعة أعمالها الدرامية التي توازي الأعمال التلفزيونية للنجوم المشاركين فيها.

ميزة الاعمال الدرامية الإذاعية أنها بعيدة عن المط والتطويل الذي نشعر بـه عند متابعتنا لبعض المسلســـلات التلفزيونيــــة وذلك لوجود مدققين لغويين حتى لا يحدث أي أخطاء لغوية فــي تلك الاعمال، إضافة الى ان احداث الدراما الإذاعية قريبة من الواقع الذي يعيشه أبناء المجتمع على مختلف أطيافهم لذلك تجد لها متابعين سواء في الداخل أو الخارج.

حرصت إذاعة الكويت في الشهر الكريم على الاستعانة بالنجوم الكبار لتقديم أعمال درامية إذاعية تتماشى مع الواقع الذي نعيشه بعيدا عن «قصور» الاعمال التلفزيونية و«سياراتها» الفارهة فنالت تلك الأعمال متابعة جيدة من المستمعين، وذلك من خلال تطبيق البث المباشر لوزارة الإعلام الذي ساهم بشكل كبير في إيصال صوت تلك الاعمال المحلية للخارج.

ويحسب هذا الإنجاز لوكيل الإذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح الذي حرص على وجود هؤلاء النجوم الكبار في إذاعة الكويت وذلك من خــلال 7 مسلسلات درامية، تبث حاليا في أوقات متفاوتة في إذاعة البرنامج العام، كل مسلسل يحمل بين طياته فكرة من واقعنا المرير الذي نعيشه، ومن هذه الأعمال المميزة:

«مول الهوايل» بطولة الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا والنجم داود حسين والنجمة هدى الخطيب والعمل من تأليف أميرة نجم وإخراج أسامة المزيعل، وحقق المسلسل متابعة جيدة لقضاياه الاجتماعية والسياسية التي ناقشها بأسلوب كوميدي ساخر، بالإضافة الى الظواهر السلبية التي تحدث في أسواقنا التجارية، ومسلسل «إمبراطورية الشمس - جنكيز خان» تأليف السيد عامر إخراج خالد المفيدي وبطولة سليمـــــان الياسين، جاسم النبهان، جمال الردهان، عبير الجندي، ويتناول العمل القصة التاريخية لمؤسس أكبر إمبراطورية مغولية جنكيز خـــان، ومسلسل «مغارة سمسم» تأليف احمد جوهر وإخراج غادة السني ومن بطولة إبراهيم الصلال، احمد جوهر، هدى حسين، زهرة الخرجي وهو دراما تراثية فانتازيا من قصص الأساطير الشعبية والتي كان من المقرر تصويرها تلفزيونيا، وشاءت الأقدار أن تكون إذاعيا وقد تصور تلفزيونيا فيما بعد.

وأيضا من الأعمال الدراميـــة الإذاعيــة مسلســـل «غنيمــة وغنايم» تأليف محمد الكندري وإخراج محمد العلوي وبطولة حياة الفهد ومريم الصالح ومحمد المنصور وهذا العمل يبث عبر أثير اذاعة البرنامج الثاني وأحداثه عن يوميات شقيقتين في قالب كوميدي مع خالهما الذي ينزعج من مشاكلهما، ومسلســـــل «راعـــي النصيفة» من تأليف ابتسام السيار وإخراج يوسف الحشاش ومن بطولة سعد الفرج، مريم الصالح، إبراهيم الحربي وآخرين، ومسلسل «الرحلة» تأليف الكاتبة القديرة عواطف البدر ومن إخراج محمد الفرج ومن بطولة عبدالرحمن العقل، انتصار الشراح، باسمة حمادة، عبدالامام عبدالله وهو عمل درامي اجتماعي غاص في أعماق الكثير من المشكلات في حياتنا اليومية، كما يسلط الضوء على عدة ظواهر وسلبيات بدأت تطفو على سطح المجتمع، ومسلسل «عودة جحا» تأليف مشعل السعيد ومن إخراج عبدالكريم خليل إسماعيل وبطولة طارق العلي، سعاد علي، منى شداد.

أخيرا.. تبقى إذاعة الكويت من الاذاعات الخليجية والعربية الرائــدة في إنتاج أعمــال درامية سنويا، والتي تشارك بها في المهرجانات الإقليمية والدولية وتحقق من خلالها مراكز متقدمة.