أعربت الفنانة مريم حسين عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل مسرحية «فانتازيا». وقالت مريم في تصريح صحافي: سعيدة بتحقيق حلمي بالوقوف أمام الفنان القدير سعد الفرج، على مستوى الدراما أو المسرح وتحقق لي ما أردت عندما التحقت بفريق عمل «فانتازيا» وهو عمل مسرحي ناجح حقق ردود أفعال واسعة والآن نحن بصدد إعادة تقديمها مجددا بروح مختلفة، سعادتي أيضا لا توصف بالعودة للوقوف على المسرح بالكويت التي اشتقت لها كثيرا ولمواجهة جمهورها صاحب الذائقة المميزة والرؤية النقدية لأي عمل، اضف الى ذلك كله ان العمل سيعرض على مسرح الدسمة وهو احد اعرق المسارح بالديرة.

وأشادت مريم بمشاركة أبطال «فانتازيا» العمل، قائلة: أسرة المسرحية كلهم نجوم كل منا يكمل الآخر وأتطلع لنساهم جميعا في إدخال البهجة والسرور على قلوب الجمهور بقيادة العملاق بوبدر، مشيرة الى أنها ستجسد شخصية مميزة لدور فتاة متمردة على نفسها تبحث فقط عن الشو والتقاط الصور التذكارية وتسعى خلف الفاشون وأحدث صيحات الموضة، وأردفت: هذه هي المرة الأولى التي أجسد فيها مثل هذا الدور ومتفائلة بأن العمل سيكون إضافة الى أرشيفي الفني بشكل عام.

وأكدت حسين ان الأصداء الطيبة للعمل ساهمت في ارتفاع أسهمه خلال عيد الفطر المقبل، وتوجهت بالشكر إلى المنتج والكاتب بندر طلال السعيد لثقته في إمكاناتها الفنية، لافتة إلى أن المسرحية من المقرر عرضها خلال عيد الفطر المقبل على مسرح الدسمة.

يذكر ان مسرحية «فانتازيا» من بطولة الفنان الكبير سعد الفرج، سمير القلاف، عبدالله بهمن، سلطان الفرج، مريم حسين، فهد العبدالمحسن، خالد بوصخر، إبراهيم الشيخلي، احمد التمار، سامي مهاوش، محمد الفيلكاوي، فيصل الزامل وسارة القبندي، ويلعب دور الراوي بالمسرحية الإعلامية إيمان نجم، ومن إنتاج شركة اندبندنس للإنتاج الفني والمسرحي، إشراف إداري معصومة عبدالكريم، أغنية المسرحية غناء عبدالسلام محمد وهي من كلمات الشاعر صالح السكيبي، مدير الفرقة خالد شاهر، ديكور شركة جندل للديكور م.صلاح بوشهري، صوت فريد خالد، اضاءة محمد مهنا فوزي، خبيرة مكياج مسرحي ربا زيزفون، إدارة مالية ياسر عبدالغفار، توزيع موسيقي حسن رئيسي، مخرج منفذ جاسم العازمي، مساعد مخرج طلال الكندري، إخراج علي جاسم العلي، تأليف وإشراف عام بندر طلال السعيد.