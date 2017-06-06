كشفت الفنانة لوسي عن عدد من أسرارها الشخصية التي لا يعرفها الجمهور عنها، وقالت إنها رقصت ضد موافقة عائلتها ووالدتها، مشيرة إلى أن ابنها لا يشعر بالخجل من وظيفتها، وكان يطلب منها باستمرار أن تؤدي عملها بشكل جيد.

ولفتت لوسي، في لقاء تلفزيوني، إلى انه عرض عليها منذ أعوام أن تدرب راقصات في إسرائيل مقابل 1000 دولار في الساعة وبالفعل دربتهن، لافتة إلى أنها تكره إسرائيل لكنها بلد قوية صناعيا، مشيرة إلى أن الخطأ الذي وقعت فيه هو عدم اهتمامها بالتعليم، وكان من الأولى أن تكون طبيبة أو بيطرية، لكن كانت لها وهي صغيرة اهتمامات أخرى.

وتحدثت عن صافيناز، وقالت إن رقصها جيد لكن لها حركات مستفزة، ووصفت سما المصري بـ «المسخرة»، وقالت إنها طبيعية وكانت ستنجح لو قدمت نفسها بشكل آخر، كاشفة عن أنها أصيبت بالشلل لمدة عام بسبب دواء خاطئ ولم يعلم أحد بذلك، ونجاها الله من هذا المأزق.

وكشفت لوسي أيضا أن هناك شخصية سياسية كبيرة رفضت ذكر اسمها طلبت منها الزواج ولم يكن يعرف أنها متزوجة.