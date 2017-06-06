مدير إنتاج هالأيام قاعد يدور واسطات علشان يسكتون إحدى الممثلات أنها ما تتحچى عنه في الجرايد وتطلع سوالفه اللي تفشل في لوكيشنات أعماله التلفزيونية.. والله عيب!

ندم

ممثلة خليجية ندمانة انها وقعت عقد احتكار مع شركة إنتاج وسبب ندمها استبعادها من أعمال هالشركة في رمضان الحالي لأنه مواعدينها بأعمال بعد عيد الفطر على قولتهم.. اللي ما يطيع ما يضيع!

إزعاج

مقدمة برامج مو مصدقة انها تقدم حاليا في قناة فضائية خاصة محلية سببت إزعاجا لمتابيعها بسبة إعلانها الدائم عن برنامجها في مواقع التواصل وكأنها لأول مرة تطلع على محطة فضائية.. بسچ من هالسوالف!