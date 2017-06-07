نجح الفنان هاني رمزي في الإيقاع بزميلته وفاء عامر في برنامج المقالب "هاني هز الجبل".

وسيطرت عليها حالة من الرعب عقب اصطدام السيارة وبدأت في الصراخ ونطقت الشهادتين، وإطلاق صرخات الاستغاثة وصرخت قائلة: "يا رب أنا بموت حرام اللي بيحصل دا، يا رب يا أمي تكوني فاكراني وبتدعيلي دلوقتي يا رب".

والملفت انها ظلت منشغلة بالسائق الذي فقد وعيه، بشكل تمثيلي إثر الحادث وسعت لانقاذه، وبعد تعلق السيارة في الهواء بواسطة الونش، ازدادت صرخاتها، قائلة: "شوفوا لنا إسعاف الراجل بموت".

وبعد كشف المقلب من رمزي بدت عامر في غاية الهدوء وحاولت كشف سرّ المقلب، واصفة اياه بالقوي والخطير، وطلبت منه احضار شقيقتها آيتن عامر في الحلقات المقبلة.