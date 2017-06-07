استطاعت الفنانة هند صبري في مسلسل "حلاوة الدنيا" أن تُبكي جمهورها، في مشهد مأساوي صعب، عندما بدأت بحلاقة شعرها بنفسها.

فالبطلة "أمينة الشماع" أصيبت بسرطان الدم، وبدأت تتناول جرعات العلاج الكيميائي، وأخذ شعرها بالتساقط على إثر ذلك.

وترك هذا المشهد انطباعاً قوياً لدى المشاهدين، لجرأة هند وشجاعتها في تقديم الشخصية بمصداقية على حساب شعرها الذي تعتبره كل امرأة رمزاً لجمالها.

ولم تكن هند صبري أول فنانة تقدم على حلاقة شعرها تماماً، فالعديد من الفنانات الأخريات ظهرن بدون شعر أمام الكاميرات، لتلبية متطلبات الأدوار التي يؤدينها.

ففي مسلسل "حلاوة الدنيا" ظهرت ياسمين غيث كوجه جديد، من دون شعر تماماً في أحد المشاهد، خاصة أنها تجسد شخصية مريضة سرطان الثدي، وهي بالفعل مريضة وجرت الاستعانة بها من قبل المنتج لتجسد شخصية هبة.

وفي مسلسل "طاقة نور" ظهرت الممثلة نورين كريم بدون شعر، وذلك من أجل تجسيد شخصيتها حسيبة البلطجية، ورفضت نورين ارتداء باروكة بل حلقت شعرها بالفعل، وهي مغامرة تحسب لها، وقد أشارت نورين في فيديو قامت ببثه إلى أنها حلقت شعرها ست مرات، وحلقته في إحدى المرات أمام جمهورها في بث مباشر.

وبسبب شخصيتها في فيلم "ريجاتا" ارتدت الفنانة إلهام شاهين باروكة بلون الجلد، وقد أوضحت إلهام في تصريحات لها أنها استعانت بالماكيير طارق مصطفى لظهورها بهذه الخدعة، إذ بدت كأنها من دون شعر فعلاً.

وأثناء تعرضها للتعذيب ضمن أحداث مسلسل "حارة اليهود" ظهرت الفنانة الشابة منة شلبي من دون شعر.

ومن أجل شخصية زليخة الصلعاء في مسلسل "السائرون نياماً" تخلت الفنانة فردوس عبد الحميد عن شعرها، وذلك لتجسيد شخصية القائدة التي تسيطر على العائلة وعلى كل من حولها.

وقد سبق أن أوضحت فردوس أنها لم تحلق شعرها بل ارتدت باروكة تشبه لون الجلد.

وخلال تأديتها شخصية في فيلم "يوم للستات" قصّت الفنانة سماح أنور شعرها كاملاً عند مصفف شعر رجالي، وعلى الرغم من هذه المعاناة إلا أن دورها في الفيلم جرى حذفه تماماً، ما أغضبها وأشعل المشاكل والأزمات بينها وبين مخرجة الفيلم كاملة أبو ذكرى.